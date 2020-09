vor 33 Min.

Sport: Landkreis-Turnhallen bleiben für Vereine geschlossen

Plus Während Vereine in den Turnhallen der Stadt Neuburg seit drei Monaten wieder trainieren können, verlängert der Landkreis sein Nutzungsverbot. Das wirft bei so manchem Fragen auf.

Von Claudia Stegmann

Es ist eine Situation, die für so manche Vereinsmitglieder nicht nachvollziehbar ist. Während Vereine in den fünf städtischen Turnhallen seit Mitte Juni wieder ihrem Sport nachgehen dürfen, bleiben die Turnhallen des Landkreises weiterhin für Vereine gesperrt. Doch warum ist das so?

Für den Landkreis hat der Schulbetrieb Vorrang, erklärt Juristin Corinna Heinrich. Deshalb würde das Landratsamt alles tun, um den Unterricht nicht zu gefährden – insbesondere jetzt, wo mehrere Schulen des Landkreises Corona-Fälle gemeldet haben und ganze Klassen in Quarantäne mussten. Und externe Personen, die die Sporthallen nutzen, sind nun einmal eine potenzielle Gefahr, den Coronavirus in die Schule einzuschleusen.

Turnhallen im Landkreis bleiben mindestens bis Anfang November gesperrt

Deshalb hat das Landratsamt zusammen mit den Schulleitern und dem Gesundheitsamt entschieden, vorerst keinen Vereinssport in den sieben landkreiseigenen Turnhallen zuzulassen. „Mindestens bis zum Ende der Herbstferien“ Anfang November soll das so bleiben. Danach werde die Lage neu bewertet, sagt Corinna Heinrich.

Das Problem ist vor allem die Reinigung und Desinfektion der Sportgeräte und Oberflächen. Rund 80 Vereine würden normalerweise die Turnhallen des Landkreises nutzen, mitunter wechseln sich mehrere Vereine an einem Abend ab. Nach jedem Wechsel müsste die Halle gereinigt und gelüftet werden – was jedoch das Landratsamt nicht gewährleisten kann. Eine Übertragung der Verantwortung auf die Vereine sieht Corinna Heinrich für kritisch, da nach ihrer Rechtsauffassung in jedem Fall der Betreiber der Halle für die Einhaltung der Vorschriften zuständig ist.

In Neuburg können Vereine die Turnhallen seit Mitte Juni wieder nutzen

Die Stadt Neuburg geht dagegen einen anderen Weg. In ihren Turnhallen ist bereits seit Mitte Juni wieder Vereinssport möglich – was dazu führt, dass sich bei der Stadtverwaltung täglich Vereine melden, die auf der Suche nach einem alternativen Trainingsort sind. So hat es beispielsweise auch der Karate Club Neuburg gemacht. Normalerweise trainieren die Mitglieder in der Turnhalle der Paul-Winter-Realschule. Doch das ist seit dem Lockdown im März nicht mehr möglich. Deshalb ist der Verein vor Kurzem auf die Turnhalle an der Schwalbanger-Schule ausgewichen. Ein Schritt, der für den Vorsitzenden Thomas Würmser längst überfällig war. „Vor allem bei den Kindern haben wir gesehen, dass diese den Bezug zum jeweiligen Sport verlieren, wenn sie so lange Zeit nicht trainieren können. Da wird dann eben zum Fußball oder Trampolin gewechselt“, ist seine Erfahrung.

Neben der Gefahr, Mitglieder zu verlieren, ist für Thomas Würmser in diesem Zusammenhang auch der finanzielle Aspekt wichtig. „Die Mitglieder zahlen ihre Beiträge weiter, bekommen dafür aber keine Gegenleistung. Es wird immer schwieriger, dies den Mitgliedern zu erklären und viele reagieren auch mit Unverständnis.“

Unterschiedlicher Umgang mit den Turnhallen auch in den Gemeinden

Insofern war Thomas Würmser froh, als er die Zusage für einen Platz an der Schwalbanger-Schule bekam. Jeder Verein muss sich an das Hygienekonzept halten und dafür Sorge tragen, dass es auch umgesetzt wird. „Die Stadt Neuburg hat es den Vereinen ermöglicht, unter Auflagen die Hallen wieder zu nutzen, und passt die Vorgaben den jeweiligen Infektionszahlen an. Darauf können wir uns im Verein einstellen. Alles kein Problem. Das war schon mal ein sehr guter erster Schritt, den die Stadt Neuburg hier gegangen ist.“

Die Entscheidung des Landkreises, ihre Turnhallen weiterhin für den Vereinssport zu sperren, will er aber nicht verurteilen: „Die Gründe sind für mich nachvollziehbar.“

Der Umgang mit den Schulturnhallen ist auch in den Gemeinden unterschiedlich. Während etwa in Königsmoos, Burgheim und Rennertshofen unter Hygieneauflagen auch Vereine in die Turnhallen dürfen, bleiben in Weichering und Oberhausen die Türen für externe Nutzer bis auf Weiteres geschlossen.

