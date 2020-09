24.09.2020

Sportanlage: Beim FC Rennertshofen stehen die Zeichen auf Grün

Plus Nicht nur der Rasen wächst auf der neuen Sportanlage des FC Rennertshofen. Auch das neue Sportheim nimmt Gestalt an. Bis zum ersten Anstoß auf dem Spielfeld wird es aber noch ein wenig dauern.

Von Manfred Dittenhofer

Was ein bisschen Grün ausmacht. Plötzlich ist aus der Großbaustelle ein Spielfeld geworden. Natürlich fehlen noch die Linien. Trotzdem kann man sich nun die neue Sportanlage des FC Rennertshofen mit drei Fußballplätzen schon sehr gut vorstellen. Ein wenig Zeit aber wird noch vergehen, bis der erste Anstoß auf dem Hauptspielfeld erfolgen kann.

Die Bauarbeiten sind bestens im Zeitplan, wie Vereinsvorsitzender Andreas Czerny berichtet. Eigentlich war der Baubeginn des neuen Vereinsheims erst in diesem Sommer vorgesehen. Da aber für die Gestaltung der Außenanlagen Humus benötigt wurde, beschloss man, den Aushub für das Vereinsheim im Dezember 2019 früher als geplant vorzunehmen, um die Anfahrt von Humus zu sparen. Da die Baugrube den Winter aber nicht unbeschadet überstanden hätte, schlug die Baufirma wegen der milden Witterung vor, gleich mit der Bodenplatte zu beginnen. Und so folgte Stein auf Stein. Und Eigenleistungsstunde auf Eigenleistungsstunde.

Der Rasen in Rennertshofen braucht nun Zeit

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass viele unserer Mitglieder in den Handwerksbetrieben arbeiten, die die Ausschreibungen für die Gewerke am Bau gewonnen haben. So konnten wir viele eigene Arbeitsstunden einbringen.“ Andreas Czerny organisiert diese Eigenleistung. Die Firmen sagen, wie viele Helfer sie brauchen, und der Vorsitzende spricht dann die Vereinsmitglieder mit den nötigen Kenntnissen an. „Das funktioniert prima. Und genauso prima funktioniert unser vereinsinterner Bauausschuss. Die Zusammenarbeit ist konstruktiv und einfach gesagt super.“

Das Gesicht der Sportanlage ist nun deutlich zu erkennen. Die Randsteine für die Zufahrt und die über 100 Parkplätze sind gesetzt. Die Spielfelder sind angelegt und der Spezialrasen, der Anfang September gesät wurde, sprießt munter. Der Sportrasen wurde vorgekeimt gesät. Bereits nach wenigen Tagen lugten die Halme aus der Erde. Inzwischen wurde der Rasen schon das erste Mal gemäht. Aber Joachim Kalweit bittet um Geduld. „Um die Strapazierfähigkeit zu stärken, braucht der Rasen nun Zeit.“

Kinderspielplatz wird mit Crowdfunding finanziert

Der Polier der Spezialfirma für Sportstättenbau, Garten Moser aus Essingen, kann kein Datum für den ersten Anstoß nennen. „Wir sind da sehr darauf angewiesen, wie sich der Winter entwickelt.“ Kalweit und seine vier Mitarbeiter sind für den gesamten Außenbereich zuständig. Und das sind nicht nur ein Hauptspielfeld, ein Jugendfußballplatz und ein Trainingsfeld.

Dazu gehören auch die Zufahrt, der Parkplatz und ein 44 auf 33 Meter großes Oval, das im Winter als Eislauffläche genutzt werden kann. Am Vereinsgebäude entsteht zudem ein Kinderspielplatz, der mittels Crowdfunding finanziert wird. Der Verein sammelt das Geld für die Spielgeräte über Spenden und die Raiffeisenbank Neuburg-Rain verdoppelt jeden gespendeten Euro. Czerny hofft, auf diese Art insgesamt 8000 Euro zusammenzubekommen.

Das Sportgelände wird rund 2,5 Millionen Euro kosten

Auf dem Vereinsheim prangt in großen Lettern der Vereinsname. Auf der Tribüne werden rund 40 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Im Innern des Vereinsheimes ist bereits die Haustechnik installiert. Der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Aus den drei Heim- und zwei Gästekabinen im Keller werden die Spieler durch einen Spielertunnel zum Hauptspielfeld gelangen. Über den Kabinen im Keller befindet sich der Gastraum, rund 100 Quadratmeter groß und barrierefrei erreichbar. Mittels einer Trennwand ist er in zwei Hälften unterteilbar. So kann die eine Hälfte auch als Gymnastik-raum genutzt werden. Im Vorstandsbüro mit Fenstern zu allen Spielfeldern wird der Platzsprecher zukünftig den Überblick über die Spiele haben.

Im kommenden Jahr feiert der Verein 75-jähriges Bestehen

Rund 4500 Arbeitsstunden haben die Vereinsmitglieder bereits in den Bau investiert. Czerny rechnet mit Kosten für das Gebäude in Höhe von einer knappen Million Euro. Damit würde man unter den geschätzten 1,1 Millionen Euro bleiben. Insgesamt ist das Sportgelände mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Da der Verein seine alte Heimat wegen der Veräußerung des Grundstücks räumen musste, übernimmt die Marktgemeinde die Kosten zum Großteil. Außerdem rechnet Czerny mit rund 700.000 Euro an Fördergeldern.

Ein Großprojekt für den Verein, das in einem bedeutenden Jahr seinen Abschluss finden wird. „Nächstes Jahr feiern wir Einweihung und unser 75-jähriges Bestehen. Wenn unsere Mannschaft dann vielleicht noch aufsteigen würde...“ Da kommt der Fußballer in Andreas Czerny ins Schwärmen. „Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre, die Treppen aus der Kabine würde ich gerne hochlaufen.“

