vor 5 Min.

Sportanlagen freigegeben – Bolzplätze nicht

Auch die Sportanlage des VfR Neuburg am Brandl kann unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln wieder von den Fußballern benutzt werden.

Stadt erlaubt Fußballtraining unter Auflagen. Warum das für Bolzplätze noch nicht gilt

Der Spielbetrieb im bayerischen Amateurfußball ist noch bis zum 31. August ausgesetzt. Neben dem Training für Individualsportarten ist es seit Montag jedoch wieder möglich, dass Mannschaftssportarten mit einem eingeschränkten Training beginnen können. Voraussetzung ist, dass die Kommunen vor Ort eine explizite Freigabe der Sportanlagen erteilen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat sich dazu mit den städtischen Fachämtern beraten und die geforderte Freigabe erteilt.

Das städtische Sportamt wird sich nun dazu mit den betroffenen Vereinen in Verbindung setzen. Eine Freigabe der öffentlichen Bolzplätze kann noch nicht erteilt werden. Dort, so heißt es von der Stadt als Begründung, könnte keine Regulierung durch Trainer gewährleistet werden.

Grundlage, dass auch Fußballtraining überhaupt wieder Schritt für Schritt stattfinden kann, ist die zwingend vorgeschriebene Einhaltung der Voraussetzungen aus der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates. Dabei geht es vor allem um das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln, aber auch um die maximale Kleingruppen-Größe, die auf fünf Personen (inklusive Trainer/Betreuer) beschränkt ist. Die Stadt Neuburg stellt klar, dass die Verantwortung zur Einhaltung der Regeln bei den Vereinen liegt.

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat alle von den Trainern und Betreuern in den Vereinen vor der Aufnahme des eingeschränkten Trainingsbetriebs zu treffenden Vorkehrungen in einem umfassenden Leitfaden unter dem Motto „Ihr seid mit Abstand am besten“ zusammengefasst, der ab sofort online unter www.bfv.de abrufbar ist. Unter anderem geht es um folgende Regeln:

bis zu fünf Personen inklusive Trainer beziehungsweise Betreuer

in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln

von mindestens 1,5 bis zwei Meter bei Ansprachen und Trainingsübungen

wird kontaktfrei gestaltet, das heißt keine Zweikämpfe

bewegen die Bälle auf dem Platz nur mit dem Fuß

sind nicht Gegenstand der Trainingsformen

werden im Training nicht durchgeführt

Der BFV hat in seinen rund 4600 Vereinen mehr als 1,6 Millionen Mitglieder. Im Amateurspielbetrieb sind gut 25.000 Mannschaften in allen Altersklassen organisiert. Pro Wochenende finden normalerweise rund 13.000 Spiele statt. (nr)

Infos zu weiteren Sportarten auf der Homepage des Innenministeriums unter

www.stmi.bayern.de.