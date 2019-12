20.12.2019

Sprach-Intensiv-Klasse sagt Danke

Schüler zu Besuch bei Landrat Peter von der Grün

Kinder und Jugendliche aus zehn verschiedenen Nationen statteten Landrat Peter von der Grün in der Adventszeit einen Besuch ab, um ihm für die Unterstützung der Sprach-Intensiv-Klasse durch den Landkreis zu danken. Die Schüler aus der fünften bis neunten Jahrgangsstufe werden gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Begleitet wurden sie von Projektleiter Mehmet Nehir und dem Mitarbeiter der Nachmittagsbetreuung, Lothar Klingenberg. Der Landrat begrüßte seine Gäste recht herzlich und freute sich über die Dankesworte und eine selbst gebastelte Karte.

Als Integrationsprojekt des Landkreises wurde die Sprach-Intensiv-Klasse nach dem „Neuburger Modell“ im Schuljahr 2011/12 gestartet. Derzeit gibt es je eine Klasse in der Grund- und Mittelschule im Englischen Garten in Neuburg. Dort erlernen die Schüler mit Migrationshintergrund zunächst die Deutsche Sprache, bevor sie die Regelklassen besuchen. Für sie gilt in dieser Zeit ein eigener Lehrplan mit dem Schwerpunkt auf das Fach Deutsch; aber auch kulturelle Bildung und Werteerziehung stehen auf dem Stundenplan. Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen schnell in das Bildungssystem zu integrieren.

Neben dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stehen weitere Akteure wie die Stadt Neuburg und das staatliche Schulamt Neuburg-Schrobenhausen hinter dem Projekt. (nr)