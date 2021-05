Unfall auf der St2035 bei Neuburg: Auto einer Seniorin schleudert meterweit

Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der St2035 zwischen Neuburg und Wagenhofen ereignet. Beteiligt waren insgesamt drei Wagen.

Zu einem folgenschweren Auffahrunfall ist es am Mittwoch zwischen Neuburg und Wagenhofen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 72-jährige Rohrenfelserin am Nachmittag von Neuburg kommend mit ihrem Mercedes B-Klasse nach rechts in Richtung Ballersdorf abbiegen. Sie ordnete sich also ein und blinkte. Eine 36-Jährige dahinter merkte das allerdings zu spät und fuhr ins Heck der Seniorin.

Polizei Neuburg meldet: Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro

Der Mercedes der Frau schleuderte mehrere Meter weit. Eine 42-jährige Rohrenfelserin, die mit ihrem Auto an der Einmündung aus Ballersdorf wartete, wurde davon touchiert, heißt es weiter. Die 72-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der achtjährige Sohn der Unfallverursacherin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme regelte die Feuerwehr Neuburg den Verkehr. (nr)

Lesen Sie dazu auch: