00:30 Uhr

Staatliche Bibliothek leiht wieder aus

Kleiner Schritt in Richtung Normalität

Es ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Die Ausleihe der Staatlichen Bibliothek am Karlsplatz in Neuburg hat seit Montag wieder für ihre Kundschaft geöffnet. Das ist einer Pressemitteilung vom Montagnachmittag zu entnehmen.

Zunächst allerdings gibt es noch Einschränkungen. Denn es gibt noch keinen Lesesaalbetrieb und die Öffnungszeiten sind noch eingeschränkt. Selbstverständlich ist die allgemeine Maskenpflicht auch in der Bibliothek zu beachten.

Konkret bedeutet das: Die Ausleihe ist bis auf Weiteres von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am Freitag, 1. Mai, ist wegen des Feiertags geschlossen.

Wie es weiter heißt, können nur die Medien der Staatlichen Bibliothek Neuburg selbst ausgeliehen werden, und das auch nur von den Nutzenden der Bibliothek, die bereits einen Ausweis der Staatlichen Bibliothek Neuburg besitzen. Die Medien müssen vorher über den Neuburger Katalog bestellt werden, um die Verweildauer in der Bibliothek auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Ebenso wird ein Lesesaalbetrieb (mit Einschränkungen) erst wieder ab dem 11. Mai möglich sein. „Es ist also nur ein kleiner Schritt, aber immerhin ein Schritt vorwärts, Richtung Alltag“, heißt es wörtlich zum Abschluss. (nr)