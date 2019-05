vor 37 Min.

Stabwechsel bei der Kreis-CSU

Matthias Enghuber wird wie angekündigt Nachfolger von Alfred Lengler als CSU-Kreisvorsitzender. Markus Söder und Ilse Aigner meldeten sich bei der Kreisversammlung per Videobotschaft zu Wort

Von Manfred Dittenhofer

Er sitzt für die CSU im Landtag, im Kreistag und im Stadtrat. Er ist Ortsvorsitzender in Neuburg und seit Freitagabend ist er auch Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen. Wie das alles funktioniert? Ganz einfach, sagt Matthias Enghuber: „Man braucht ein funktionierendes Team.“ Allerdings, so schränkt der Politiker schnell ein, sei es gar nicht einfach, ein solches Team zu finden. Der Kreisverband allerdings hat genau dieses Team, das bescheinigte auch der scheidende Kreisvorsitzende Alfred Lengler, der dieses Amt zehn Jahre lang innehatte.

Nicht, dass sich Enghuber um das Amt gerissen hätte. Aber mit seinem Einzug in den Landtag ist die Erwartungshaltung an ihn aus der Partei noch gestiegen. Sie sind stolz auf ihn. Aber nun muss er auch im Kreis ran. Die CSU hat 18 Ortsvereine im Landkreis und stellt 13 Bürgermeister. Einige wurden gefragt, ob sie den Kreisvorsitz übernehmen wollen. Alle haben sie abgewunken. Enghuber nicht. Er wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt und auch beim Rest des Vorstands herrschte große Einmütigkeit.

Enghuber appellierte sogleich an alle Vertreter, die nach Schönesberg zur Jahresversammlung gekommen waren, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Er erwartet Mitarbeit und Mithilfe. Und es sind ja nicht nur die 118 CSU-Kreisvertreter, die zur Jahresversammlung gekommen waren.

Insgesamt hat die CSU im Kreis rund 1200 Mitglieder. Zählt man Arbeitskreise, die Junge Union und die Senioren-Union hinzu, kommen über 1700 Mitglieder zusammen. Diese Kraft will Enghuber nutzen, um „noch näher an die Menschen heranzukommen“. Das Credo der CSU. Enghuber stimmte die Delegierten bereits auf die im Frühjahr 2020 anstehenden Kommunalwahlen ein.

Der scheidende Kreisvorsitzende Alfred Lengler, Bürgermeister in Gachenbach, blickte indes bei seinem Rechenschaftsbericht nicht nur ins vergangene Jahr, sondern noch einmal zurück auf ein turbulentes Jahrzehnt als Kreisvorsitzender. Fünf Wahlkämpfe hat er alleine in den vergangenen zwei Jahren mitorganisiert, den zur Europawahl am Sonntag eingeschlossen. Bei den Landratswahlen sei man nicht erfolgreich gewesen, weil sich immer noch ein Nord-Süd-Gefälle durch den Landkreis ziehe.

Über die gesamten zehn Jahre haben Lengler und sein Team vor allem die Schullandschaft, die Verkehrspolitik, die Sicherheit und die Gesundheitspolitik in Form des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen beschäftigt. Das sei auf einem guten Weg und die Kostensituation besser im Griff. An der Kinderwunschklinik sei man dran. Lengler wünscht sich von der CSU, dass sie noch näher an den Bürger rückt: „Wir sollten uns immer vor Augen halten, wir sind von den Bürgern gewählt, nicht umgekehrt.“ Nicht immer über die anderen schimpfen, sondern das eigene Profil schärfen. Kritisch müsse man sein. Und das sei in der CSU möglich. Das bestätigte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in einer Videobotschaft, in der er Lengler für sein Engagement dankte. Es sei nicht immer leicht, immer aber konstruktiv gewesen. Und auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner verabschiedete Lengler per Video. Die Delegierten dankten ihrem Kreisvorsitzenden mit stehendem Applaus. Matthias Enghuber überreichte eine Urkunde und den bayrischen Löwen in Porzellan an seinen Vorgänger.

