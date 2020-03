06:00 Uhr

Stadt Neuburg stoppt Bau für Funkmast am Jurahang

Plus Der Funkmast in Neuburg-Nord sorgt immer wieder für Ärger. Jetzt verhängte die Stadt Neuburg einen Baustopp. Grund dafür ist allerdings nicht der Mast selbst.

Von Elena Winterhalter

Wieder gibt es Ärger rund um den Bau des Mobilfunkmastes am Jurahang in Neuburg-Nord. Die Stadt hat nun einen sofortigen Baustopp an der Funkmast-Baustelle in Laisacker veranlasst. Grund dafür waren unzulässige Arbeiten am Zufahrtsweg. Die Baufirma bedeckte den Feldweg zwischen Laisacker und Hessellohe abschnittsweise mit Schotter. Spaziergänger und Eigentümer der angrenzenden Felder hatten sich bei der Stadt über die Bauarbeiten beschwert.

