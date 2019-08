19:10 Uhr

Stadt Neuburg sucht weiter nach einem Kulturamtsleiter

Die Stelle des Kulturamtsleiters ist wieder ausgeschrieben, der Text der Ausschreibung wurde angepasst. Warum Georg Thaller als Kandidat passé ist.

Von Dorothee Pfaffel

Seit Juni ist Kathrin Jacobs schon weg, ein neuer Kulturamtsleiter ist in Neuburg aber noch lange nicht in Sicht. Das bestehende Auswahlverfahren wurde beendet, die Stelle ein zweites Mal ausgeschrieben. Am Wochenende war die Anzeige mit einem abgeänderten Text wieder in der Neuburger Rundschau zu sehen. Die Chancen, dass die selbst ernannte Kulturstadt heuer noch einen neuen Kulturamtsleiter bekommt, stehen damit – in Anbetracht der meist geltenden Kündigungsfristen – eher schlecht. Bis 1. September müssen die Bewerbungen eingegangen sein. Am 24. September, in der ersten Stadtratssitzung nach der Sommerpause, soll dann nichtöffentlich entschieden werden, ob diesmal der Stadtrat „die Sache an sich ziehen will“, wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagt.

Nach der ersten Ausschreibung soll es an die 70 Bewerbungen gegeben haben, die drei Favoriten stellten sich schließlich dem Personalausschuss vor. Darunter war auch der Wunschkandidat des Oberbürgermeisters: der in Neuburg bestens bekannte Schauspieler, Sänger und Kabarettist Georg/Schorsch Thaller, der als Abteilungsleiter bei einem Hörgerätehersteller arbeitet. Obwohl man sich im Ausschuss auf Thaller geeinigt hatte, legte der Personalrat der Stadt Neuburg Veto gegen den 46-Jährigen ein. Die Begründung: Er entspreche nicht dem Ausschreibungsprofil. Im ersten Ausschreibungstext war nämlich ganz klar ein Studium gefordert – eine Voraussetzung, die Thaller nicht erfüllt. Einklagen wollte der gebürtige Neuburger sich nicht, auch um die Würde des Amts zu waren. Also hat er seine Bewerbung zurückgezogen.

Georg Thaller wird sich 2020 aus der Neuburger Kulturszene heraushalten

Die Stadt hat den Text der Ausschreibung jetzt angepasst. Nun ist nicht mehr nur von einem abgeschlossenem Studium die Rede, sondern alternativ von „langjähriger Erfahrung im Kulturbereich“. Außerdem sind „Kenntnisse der Neuburger Kulturszene wünschenswert“. Die neue Ausschreibung würde auf Georg Thaller wie die Faust aufs Auge passen. Doch dieser winkt ab: „Das Thema hat sich für mich erledigt.“ Einen Groll hegt er gegen niemanden, wie er betont. Das Verhältnis zum Stadtrat und zum OB sei weiterhin sehr gut. Thaller findet die Entwicklung nur schade für Neuburg: „Ich hätte gern etwas bewegt.“

Doch mit diesem Vorhaben wird es nun nichts. Thaller bleibt bei dem Hörakustikunternehmen, wo er sich nach wie vor sehr wohl fühlt, wie er sagt, obgleich er inzwischen auch Anfragen von anderen Kommunalpolitikern erhalten habe. Aus dem Kulturleben in Neuburg will Thaller sich im kommenden Jahr weitestgehend raushalten. Lediglich bei einer Veranstaltung des Ensemble del Arte im Januar wird er als Sprecher zu hören sein. Als politischer Kabarettist, etwa beim Starkbierfest der Freien Wähler, wird er 2020 nicht auftreten, um dabei das Thema Kulturamtsleiter nicht selbst aufgreifen zu müssen. Wer Georg Thaller auf der Bühne erleben will, muss ins Gärtnerplatztheater nach München fahren. Dort wird er nächstes Jahr in zwei Produktionen zu sehen sein.

Themen Folgen