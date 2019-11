29.11.2019

Stadt erhöht Zuschüsse für klimabewusstes Bauen

Wer sich Neues kauft, sollte prüfen, ob er einen Zuschuss erhält

Von Gloria Geissler

Klimafreundliches Neuburg. So sieht sich die Stadt und unter diesem Credo unterstützt sie seit vielen Jahren Investitionen ihrer Bürger in diesem Bereich. In regelmäßigem Turnus gilt es, die Zuschussvoraussetzungen des städtischen Förderprogramms an die aktuellen Vorschriften, an die Förderprogramme des Bundes und des Landes sowie dem aktuellen Marktgeschehen anzupassen. Dies war nun der Fall.

Seit 2018 wird von der Stadt die Anschaffung von Elektrofahrrädern mit einem Pauschalbetrag von 100 Euro bezuschusst, wobei nur die ersten 150 Anträge im laufenden Jahr berücksichtigt wurden. Anfang Oktober wurde der 150. Antrag gestellt und das Ende der Förderung für dieses Jahr ist erreicht. Nun stand der Bauausschuss vor der Entscheidung, ob die Förderung für Elektrofahrräder ab 1. Januar 2020 unbegrenzt sein soll. Das gleiche gilt für energiesparende Haushaltsgeräte. 70 Euro Zuschuss gibt es beim Kauf von neuen Kühl- oder Gefriergeräten, von Wäschetrocknern, Waschmaschinen und Geschirrspülern der aktuell besten Energieeffizienzklasse des EU-Energielabels. Doch die Mitglieder des Bauausschusses beließen es einstimmig bei den 150 Förderungen pro Jahr.

Außerdem wurden auch die Fördersätze ab 1. Januar 2020 für folgende Investitionen erhöht:

von bisher 500 Euro auf 800 Euro

von bisher 500 Euro auf 1000 Euro.

von 300 Euro auf 800 Euro

Lüftungsanlagen von 200 Euro auf 300 Euro

von 1000 Euro auf 1500 Euro

von 500 Euro auf 1000 Euro

komplett von bisher 500 Euro auf 700 Euro

von bisher 200 Euro auf 500 Euro

von bisher 2500 auf 3000 Euro.

