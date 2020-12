09.12.2020

Stadt erinnert an die Pflicht: Winterdienst

Werktags muss schon um 7 Uhr geräumt sein

Aufgrund der angesagten Schneefälle erinnert die Stadt Neuburg an die per Satzung festgelegte Winterdienstpflicht der Bürger. Alle Straßenanlieger, egal ob Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter oder Erbbauberechtigter, die an einer öffentlichen Straße, an Wegen oder Plätzen wohnen, sind zum Winterdienst verpflichtet. Das bedeutet, dass sie die Gehflächen auf einer Mindestbreite von 1,5 Metern von Schnee und Eis räumen und bei Glätte streuen müssen, damit ein gefahrloses Begehen möglich ist.

Die Verpflichtung zum Winterdienst beginnt schon recht früh. Die Bürger müssen nämlich werktags bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr ihren sogenannten „Anliegerverpflichtungen“ nachkommen.

Wenn es während des Tages weiter schneit oder es durch Niederschläge weiterhin zu Glättebildung kommt, müssen sie unter Umständen auch wiederholt die Gehwege vor ihrem Grundstück räumen oder streuen. Diese Pflicht endet erst um 20 Uhr. Bei Fragen zum Winterdienst sind die Städtischen Betriebe erreichbar unter Telefon 08431/641280.

Tipps für den Winterdienst von der Stadt Neuburg:

Ist die Schneeschaufel noch in Ordnung?

Ist ausreichend Streumaterial vorhanden?

Informieren Sie sich täglich über die Wetterlage!

Stehen Sie früher auf – der Winterdienst erfordert Zeit!

Achten Sie auf umweltfreundliche Streumittel

Steigen Sie notfalls auf öffentliche Verkehrsmittel um

Machen Sie Ihr Fahrzeug winterfest

Halten Sie entsprechende Durchfahrtsmöglichkeiten frei, Schneepflüge sind bis zu 3,50 Meter breit.

Parken Sie bitte möglichst nahe am Straßenrand

Räumen Sie den Schnee an den Rand des Gehweges und nicht auf die Straße, damit bei Tauwetter ein guter Wasserablauf gewährleistet ist

Denken Sie bitte an die Männer von der Müllabfuhr: Halten Sie Transportwege für die Abfallbehälter frei. (nr)