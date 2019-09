vor 22 Min.

Stadt sucht Teilnehmer für das Hofgartenfest

Künstler, Kulturschaffende und Gastronomen können sich ab sofort bewerben. Die Frist endet am 10. November

Im kommenden Jahr geht das Hofgartenfest am Fuße des Neuburger Schlosses in die fünfte Runde. 2012 gestartet, lockte die Veranstaltung bei den Neuauflagen jeweils Tausende Besucher zum dreitägigen Open-Air-Spektakel in die weitläufige Parkanlage der Innenstadt. Bei den Verantwortlichen von Stadt und Stadtmarketing laufen derzeit die Vorbereitungen für das Freilichtfest im kommenden Jahr, teilen sie in einer Pressemitteilung mit. Vom 22. bis 24. Mai 2020 dürfen erneut Künstler und Kulturschaffende aus Neuburg und Umgebung ihr Können auf einer der zwei Festival-Bühnen zeigen. Aber auch Gastronomen haben die Möglichkeit, ihre kulinarischen Angebote beim Stadtfest zu unterbreiten. Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen.

Die Location „Neuburger Hofgarten“ mit ihrer zentralen Lage und der räumlichen Aufteilung in unterschiedliche Bereiche und Ebenen macht es möglich, mehrere Programmpunkte gleichzeitig stattfinden zu lassen. Zwei Bühnen werden abwechselnd von Bands und Künstlern bespielt. Abgerundet wird das Programm durch ein kulinarisches Angebot und fantasievolle Illuminationen, die schon in den vergangenen Jahren das Markenzeichen des Hofgartenfestes waren. Jetzt geht es der Stadt noch darum, attraktive künstlerische Darbietungen zusammenzustellen. Dabei legen die Veranstalter besonderen Wert darauf, lokale und regionale Künstler zum Zuge kommen zu lassen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ramona Forster vom Stadtmarketing nimmt ab sofort Bewerbungen für das Bühnenprogramm entgegen. Angesprochen sind alle Künstler und Kulturschaffenden – egal ob Musiker, Zauberer, Artisten oder Kabarettisten. Auch Tanz- oder Theatergruppen können sich melden, ebenso können interessierte Gastronomen ihre Bewerbung an das Stadtmarketing richten.

Interessierte sollen sich bis 10. November – Bands im Idealfall mit Hörprobe und Gagenvorstellung – direkt beim Stadtmarketingverein melden, entweder unter der Telefonnummer 08431/5362100 oder per E-Mail an info@stadtmarketing-neuburg.de. (nr)