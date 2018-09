vor 40 Min.

Stadt wird sich mit allen Mitteln wehren

Abbruchfirma will 780000 Euro nachgezahlt haben

Neuburg „Mit allen juristischen Mitteln“ wird sich die Stadt Neuburg gegen eine Klage einer Abbruchfirma aus Niedersachsen wehren. Die will für den Abriss der Schwalbangerschule einen „Nachschlag“ von 780000 Euro. Dabei leistete die Stadt schon zwei Nachzahlungen, sodass sich der ursprünglich ausgeschriebene Auftrag in Höhe von 153000 Euro auf 430000 Euro bereits nahezu verdreifachte.

Diese Forderungen, so OB Bernhard Gmehling, seien noch irgendwie nachvollziehbar gewesen, da während des Abrisses vor drei Jahren noch belastetes Material aufgetaucht war. Aber was die Firma jetzt noch will, sei in keinster Weise gerechtfertigt. „Wir haben doch keine weiteren Aufträge für 780000 Euro an sie vergeben“, verdeutlicht er und macht auf das grundsätzliche Problem aufmerksam, weshalb es überhaupt zu solchen Situationen komme. Denn aus seiner kommunalpolitischen Sicht unterliege das gesamte Vergaberecht der Europäischen Union, das ab einem gewissen Auftragsvolumen greife, einem schweren Fehler. Damit werde auch ein gewisses Misstrauen gegenüber heimischen Firmen zum Ausdruck gebracht, sagt Gmehling. So als ob bei Vergaben an örtliche Firmen immer gemauschelt würde. Wenn eine auswärtige Firma billiger anbieten würde als eine heimische, habe die Kommune keine Wahl mehr – und heraus komme dann so etwas.(mari)

