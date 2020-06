16:20 Uhr

Stadtbus kostet ab sofort wieder

Die Zeit des kostenlosen Fahrens ist vorbei. Schutzmaßnahmen wurden getroffen.

Von Gloria Geissler

Ab sofort ist die Beförderung in den Stadtbussen der Stadtwerke Neuburg wieder kostenpflichtig, nachdem der Ticketverkauf coronabedingt Mitte März ausgesetzt wurde. Die bayerischen Verkehrsverbünde hatten am 13. März in enger Abstimmung mit dem Freistaat Bayern beschlossen, vorübergehend kein Fahrgeld mehr zu kassieren. Busfahrer sollten durch Bargeld vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden und die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden.

Neue Maßnahmen zum Schutz der Fahrer wurden getroffen. Um die Fahrer vor der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, wurden inzwischen Schutzfolien an den Fahrerplätzen montiert. Ersatzweise können die Stadtbuslenker ein Schutzvisier aufsetzen. Auf Dauer werden die Fahrerplätze mit einer Schutzscheibe aus Plexiglas ausgerüstet.

Alle Neuburger Stadtbusse sind für die Gäste mit Desinfektionsspray und Schutzhandschuhen ausgestattet. (nr)

