vor 27 Min.

Stadtkapelle: Mit Schwung in den Weihnachts-Endspurt

Die Neuburger Stadtkapelle erfreute ihr Publikum mit einem unterhaltsamen Programm in der Kirche St. Ulrich. Was die Großen und die Jugend zum Besten gaben.

Von Annemarie Meilinger

Das alljährliche Weihnachtskonzert ist für die Neuburger Stadtkapelle zwar noch nicht der Jahresabschluss – an Heiligabend spielen die Musiker noch auf den Neuburger Friedhöfen – doch es ist so etwas wie das Finale einer langen Phase von Proben und dem Einstudieren von neuen Stücken. Dass sich der andauernde Einsatz gelohnt hat, bewiesen das Vorstufenensemble, das Jugendblasorchester und schließlich die Stadtkapelle am Sonntagabend mit einem großartigen Konzert in der Ulrichskirche. Um die 140 Musiker werden es wohl gewesen sein, die in der Kirche St. Ulrich im Ostend ihr Publikum über eine Stunde lang mit ihrem Spiel verzauberten.

Die Jüngsten begannen mit einem schlichten Friedenskanon „Dona nobis Pacem“. Doch schon im zweiten Stück ließen sie es swingen: „A Rockin’ Christmas“ interpretierten die 34 jungen Instrumentalisten mit fünf Schlagwerkern hochkonzentriert und mit viel Schwung. Für das Jugendblasorchester wählte Markus Haninger zwei Werke von Alfred Bösendorfer. Das romantische „Giudita“ endete mit einem überraschenden Solo von Trompete, Saxofon und Klarinette. „Crith Mhonadh“ hat seinen Ursprung in Schottland und ist ein facettenreiches Werk mit Tempowechseln und spannenden Elementen. Mit „Little Sweet Bells“ näherten sich Vorstufe und Jugend wieder Weihnachten an: „Süßer die Glocken nie klingen“ in Variationen. Bravourös meisterten die Jugendlichen die anspruchsvollen Werke.

Neuburger Stadtkapelle: Niveauvolles Spiel

Für das große Orchester mit 80 Musikern wählte Alexander Haninger eine rhythmisch raffinierte Komposition des österreichischen Musikprofessors Martin Scharnagl mit viel Schlagzeug-Einsatz. „Momentum“ versetzte das Publikum in der voll besetzten Ulrichskirche ins Staunen – schon wegen der zahlreichen Aktivitäten der Schlagwerker im Hintergrund. „Stop the Cavalry“ soll sich der Tubist Richard Golder gewünscht haben. Das alljährlich wieder auftauchende 60er Jahre Protestlied von Jona Lewie, indem er die Kriegsparteien darum bittet, die Kavallerie zu stoppen, damit er an Weihnachten bei seiner Liebsten sein kann, brachte eine lebhafte Stimmung in den schlichten Kirchenraum.

Die Ballade „Power of Love“ erinnerte an die 80er Jahre und die stimmgewaltige Jennifer Rush, doch dann kam „Crossbreed“. Dirigent Alexander Haninger ermunterte die Zuhörer sich vorzustellen, man würde durch die verschiedenen Weihnachtsmärkte Neuburgs wandern, um sich dann endlich bei Musik zu entspannen. Das alte Kirchenlied „Segne Du Maria“ ist die Ausgangsmelodie, lieblich beginnt sie, wird orientalisch-tänzerisch, um nach überraschenden Übergängen am Ende wieder zum Kirchenlied zurückzukehren. Ein interessantes Experiment des deutschen Komponisten Thiemo Kraas, das die Neuburger Blasmusiker exzellent bewältigten.

Mit der Ballade „Coming Home“ setzten die Musiker einen harmonischen Schlusspunkt. Raffaela Stork spielte dabei ein entspannendes Solo auf dem Sopran-Saxofon. Die Neuburger Stadtkapelle erfreute in ihrem Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit ein weiteres Mal mit niveauvollem Spiel – die unverstellte Kirche St. Ulrich bietet dazu idealen Resonanzraum.

