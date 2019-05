Stadtkapelle: Sie sind ein komplettes Blasorchester

Plus Alexander und Markus Haninger feiern heuer beide ein Jubiläum in der Stadtkapelle. Im Interview sprechen sie über Diktatoren im Probenraum und Pool-Partys.

Seit 30 Jahren leitet Alexander Haninger die große Besetzung der Neuburger Stadtkapelle, sein jüngerer Bruder Markus Haninger führt seit 20 Jahren den Dirigentenstab bei der Vorstufe und der Jugendblaskapelle. Gemeinsam können beide also so etwas wie Goldene Hochzeit mit den drei Klangkörpern der Stadtkapelle Neuburg feiern, die inzwischen aus 180 aktiven Musikern bestehen. Ein Doppel-Interview.

Für Dirigenten ist es kein Schaden, wenn sie selber ein Instrument zumindest einigermaßen spielen. Sie beide sind da ziemlich gut aufgestellt – reicht es gemeinsam sogar für ein halbwegs komplett besetztes Blasorchester?

Markus Haninger: (lacht) Nicht nur halbwegs, da kommt schon ein ziemlich gut besetztes Ensemble zusammen. Ich spiele Klarinette, diverse Arten von Saxofon, Klavier, wenn es sein muss auch Schlagzeug...

Alexander Haninger: Und von meiner Seite kommen Posaune, Trompete, Englisch Horn, Tuba, Querflöte und Waldhorn dazu. Wenn wir beide uns vervielfältigen könnten, hätten wir ein symphonisches Blasorchester beieinander…

Offizieller Termin: Ein kleines Ensemble der Stadtkapelle spielte zum Neujahrsempfang 2014 der Kreishandwerkerschaft im Neuburger Schloss. Im Bild zu sehen (von links): Richard Golder (Tuba), Dominik Bockelt (Schlagzeug), Hans Mayr, Horst Seehofer, Markus Haninger (Klarinette) und Alexander Haninger (Hoch-B-Trompete). Bild: Stadtkapelle Neuburg

Das wäre dann auch leicht zu dirigieren, die vielen Haningers würden dem Dirigenten ja auf jeden Fall folgen. Aber Spaß beiseite. Man sagt Dirigenten gerne diktatorische Neigungen nach. Wer von Ihnen ist am Pult der größere Diktator?

Alexander Haninger: Von der Körpergröße her ich (lacht). Wenn man jung ist, meint man vielleicht, man könne Bäume ausreißen. Ich war früher eine Rampensau, aber nach 30 Jahren wird man gelassener. Das mit dem Diktator sehe ich nicht so eng, es würde sowieso nicht funktionieren. Auf gute Vorschläge aus dem Orchester gehe ich ein, ein Dirigent gewinnt dadurch eher an Autorität als dass er sie verlieren würde.

Markus Haninger: Diktatorische Allüren sind nicht mehr zeitgemäß, eigentlich waren sie es nie. Natürlich muss ich sagen, wo es lang geht. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen, sonst stehst du schnell vor einem ziemlich kleinen Ensemble. Heute sagt man Motivationsrede dazu, wenn es mal ein klares Wort braucht, früher hieß das einfach Anschiss (lacht).

Der Jüngste in der Stadtkapelle ist gerade einmal sieben Jahre alt und spielt seit dem Kindergarten Trompete. Wie früh sollte man denn mit Trompete oder Posaune anfangen, wo man ja etwas Lippenspannung und Atemdruck benötigt?

Alexander Haninger: Mit sieben Jahren – das ist gar kein Problem. Etwas salopp gesagt reichen vier Zähne oben und vier Zähne unten für einen ordentlichen Ansatz bei einem Blasinstrument. Und es gibt ja auch kleine Instrumente, sogar ein Kinder-Waldhorn und natürlich eine Kinder-Klarinette.

Markus Haninger: Wenn ein Kind ein Instrument lernen will, dann ist früher anfangen besser als später. Die Bläserklassen an den Schulen sind da eine gute Möglichkeit.

Bundesgartenschau 2005 in München: Die Mitglieder der Neuburger Stadtkapelle grüßen mit erhobenen Instrumenten, mitten im Blütenmeer, auf dem Festgelände. Vorne rechts Alexander Haninger, Bruder Markus ist gut versteckt unter den Klarinetten. Bild: Stadtkapelle Neuburg

Wie war es denn bei Ihnen? Dirigenten oder Bandleader kommen oft aus Musiker-Familien. Haben Sie von zu Hause schon viel mitbekommen?

Markus Haninger: Viel wäre etwas zu viel gesagt. Wir stammen nicht aus einer Musiker-Familie. Die Oma hat oft und gerne Zither gespielt, diesen Klang haben wir noch im Ohr.

Alexander Haninger: Unsere Eltern hatten eine Landwirtschaft. Sie haben gesungen, im Kirchenchor von Berg im Gau. Dass wir Berufsmusiker werden, war zunächst nicht ihre Wunschvorstellung. Als die Entscheidung aber gefallen war, bekamen wir jede Unterstützung.

Sie haben beide zunächst einen ordentlichen Beruf gelernt, bei einer Weltfirma aus Schrobenhausen, nämlich Maschinen-Schlosser. Das war eine vermutlich sichere Perspektive. Dann gingen Sie ins Risiko und studierten Musik. Kam Ihnen manchmal der Gedanke, das könnte eine brotlose Kunst sein?

Alexander Haninger: Zwischendurch kamen schon Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Die Entscheidung fiel schon, als ich mit 15 einen Boogie-Woogie-Wettbewerb gewann. Da dachte ich mir, ich werde Berufsmusiker. Die Eltern haben aber gesagt, du lernst erst etwas Gescheites, und das war auch richtig.

Markus Haninger: Auch ich habe zunächst bei der Weltfirma in Schrobenhausen etwas Gescheites gelernt. Und dann Musik an der Hochschule in Nürnberg studiert. Das ist ein sehr schöner, aber auch fordernder Beruf, man muss viel üben und viel lernen. Aber man hat wirklich etwas davon für das ganze Leben.

Alexander Haninger: Das Studium an der Fachakademie in Krumbach war keine leichte Übung, da musste man sich schon durchbeißen. Viele haben aufgegeben, weil es ihnen zu schwierig wurde.

Ein Dokument aus der Frühzeit: erstes Konzert unter Alexander Haninger im Kongregationssaal im Frühjahr 1991. Bild: Stadtkapelle Neuburg

Sie haben beide eine klassische Ausbildung. Das Prüfungsstück von Markus Haninger in Nürnberg war immerhin Mozarts Klarinettenkonzert. Recht viel höher geht es nicht mehr. Haben Sie sich irgendwann gedacht, Blasmusik ist doch etwas unter Niveau?

Markus Haninger: In Nürnberg habe ich bei den Symphonikern gespielt, Mozart, Brahms, Weber, Wagner und so weiter. Das ist große Musik, klar. Aber Blasmusik im Vergleich dazu unter Niveau? Nein, das ist ein abwegiger Gedanke. Für Blasorchester gibt es viele tolle Kompositionen, raffinierte Arrangements. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich entwickelt.

Alexander Haninger: Wenn ich ein Blasinstrument beherrsche, dann stehe ich damit einem klassischen Geiger in nichts nach. Eine angeblich höhere und eine angeblich niedrigere Ebene – das gibt es nicht. David Garrett beweist doch, dass verschiedene musikalische Welten wunderbar vereinigt werden können. Und er ist nicht der einzige.

Welche Musik hören Sie privat am liebsten?

Markus Haninger: Filmmusik fasziniert mich, zum Beispiel der Sound von „Der mit dem Wolf tanzt“ oder „Forrest Gump“. Oder einfach der Klang der Natur im Donaumoos, das Singen der Vögel zum Beispiel.

Alexander Haninger: Am Abend nach vielen Stunden Unterricht höre ich im Auto gerne echte, gute Volksmusik auf Bayern 1. Und auf der Jagd auch die Stimmen der Natur.

Markus Haninger im Jahre 1999 bei einer seiner ersten Proben mit dem Jugendorchester im alten Druckereisaal Loibl. Bild: Richard Golder

Nehmen wir mal an, Sie würden zu einem großen Konzert eingeladen und hätten vier Möglichkeiten zur Wahl: Helene Fischer, Mick Jagger, Rammstein und Blechschaden. Wofür würden Sie sich entscheiden?

Alexander und Markus Haninger (wie aus der Pistole geschossen): Blechschaden! (Das ist eine virtuose und witzige Bläserformation der Münchner Philharmoniker, Anmerkung der Redaktion)

Gab es in den vielen Jahren auch kuriose Erlebnisse?

Alexander Haninger: Bei einem Auftritt in Lütgendortmund hatte unser Organisator Richard Golder wie üblich alles perfekt vorbereitet. Aber als Richard seinen Instrumentenkoffer aufmachte, war da gähnende Leere. Großer Schock. Gerade noch rechtzeitig hat ihm jemand als Ersatz eine Bass-Posaune mit Quart-Ventil zur Verfügung gestellt. Die gefiel ihm so gut, dass er sich bald danach selber sein solches Instrument gönnte.

Markus Haninger: Auf Bali spielten wir einmal zwei Wochen in großen Hotels zum „bayerischen Abend“ auf. Als wir zum Abschluss-Konzert kamen, fragte der Hotelmanager, ob wir unsere „Swimmingpool-Show“ bringen könnten. Wir waren etwas ratlos, was das sein sollte. Dann stellte sich heraus, ein Auftritt ein paar Tage zuvor hatte sich herumgesprochen. Wir spielten, in der Hitze völlig durchgeschwitzt, in Badekleidung den „Tiger Rag“ im Hotel-Pool, und gut gelaunte Zuhörer aus Australien sprangen in ihrer Abendkleidung vor Begeisterung auch in den Pool. Diese Fans aus Australien hatten wir aber leider nicht mehr zur Verfügung.

Blicken wir voraus: Was wollen Sie noch erreichen?

Alexander Haninger: Wenn wir das Niveau, das wir jetzt erreicht haben, weiter halten können, das wäre schon super. Und wenn wir, wie viele andere Blasorchester im bayerischen Musikbund auch, junge Leute für die anspruchsvolle Blasmusik begeistern können.

Markus Haninger: Ja, das wäre schon eine Leistung. Wenn ich nach Holland oder Großbritannien schaue, die einmal Vorreiter der symphonischen Blasmusik waren, blutet mir das Herz. Dort werden Kapellen zusammengelegt, weil es an Nachwuchs fehlt. Da geht ein Stück Kultur verloren – und das ist jammerschade.

Zu den Personen: Alexander Haninger wurde 1965 geboren und wuchs mit seinem jüngeren Bruder Markus auf dem elterlichen Bauernhof in Berg im Gau auf. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne, 17 und 14 Jahre alt. Der ältere spielt Tuba in der Stadtkapelle Neuburg, der jüngere Trompete. Markus Haninger wurde 1971 geboren, er ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Der Älteste, 14 Jahre, spielt Schlagzeug in der Stadtkapelle. Seine elfjährige Schwester schlägt sich tapfer als Klarinettistin in der Vorstufe.