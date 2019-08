17:56 Uhr

Stadtradeln: Fleißig fürs Klima gestrampelt

Wer bei der Aktion Stadtradeln auf die meisten Kilometer kam und dafür ausgezeichnet wurde.

Von Silke Federsel

Einfach öfter mal das Auto stehen lassen und sich dafür aufs Fahrrad schwingen – das ist nicht nur gut für das eigene Wohlbefinden, sondern auch für die Umwelt. Genau deshalb findet die Aktion Stadtradeln statt. Sie ist eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelte Kampagne des Klimabündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören.

Ziel ist es beim Stadtradeln, in einem Zeitraum von drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und diese einzureichen, sodass man anschließend eine Gesamtwertung pro Stadt erstellen kann.

Stadtradeln: Heuer wurden etwas weniger Kilometer erradelt als letztes Jahr

Auch die Neuburger haben heuer bei der Aktion Stadtradeln wieder fleißig in die Pedale getreten: 492 Radler in 48 Teams, unter ihnen auch vier Stadtratsmitglieder, legten insgesamt 99.636 Kilometer zurück. Das entspricht der 2,45 fachen Länge des Äquators. Mit ihrem Einsatz sparten die Radler so 14.148 Kilogramm CO2 ein. „Eine sehr beachtliche Leistung“, lobte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die Neuburger Radfahrer, wenngleich heuer etwas weniger Kilometer als im Vorjahr erradelt wurden. Da waren es 106.384 Kilometer, obwohl damals etwas weniger Teilnehmer mitgemacht hatten. Gmehling sieht in der großen Hitze, die die meiste Zeit während der Aktion vorherrschte, einen möglichen Grund, aber auch im Schloßfest, das ebenfalls in diesem Zeitraum stattfand.

Dunkle Wolken am Himmel und die ersten Regentropfen machten es notwendig, dass die Ehrung durch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, durch Birgit Bayer-Kroneisl, der Leiterin der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21, und durch Umweltreferent Heinz Schafferhans – der selbst als begeisterter Radler 350 Kilometer bei der Aktion schaffte – recht zügig vonstattengehen musste.

Wie immer wurden Preise und Auszeichnungen verliehen. Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern waren die Pedalritter St. Ulrich, die mit 20.107 Kilometern den ersten Preis für sich beanspruchen konnten. Auf dem zweiten Platz landete das Multipowerteam (9927 Kilometer), den dritten Platz erreichte die Triathlonabteilung des TSV Neuburg (8321 Kilometer).

Den Fotowettbewerb gewannen die Pedalritter St. Ulrich

Darüber hinaus wurden auch die Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Teammitglied ausgezeichnet: Hier erhielten die Triathleten des TSV den ersten Preis für 416 Kilometer, das Multipowerteam den zweiten Preis für 413,6 Kilometer, die FOS/BOS-Radler den dritten Preis für 337,4 erradelte Kilometer.

Außerdem wurden noch diese drei Radler für die meisten gefahrenen Kilometern geehrt: Irina Iwanow aus dem Team Think Positiv schaffte 1665,7 Kilometer, Peter Schreiber aus dem Team Zwei Neuburger Ostend Radler 1484,1 Kilometer und Markus Misslbeck aus dem Team der FOS/BOS Radler 1208 Kilometer.

Des Weiteren wurden die besten Radler aller Teams geehrt, außerdem gingen Preise an besonders fleißige Schulklassen in Form von Eisgutscheinen. Den Fotowettbewerb konnten die Pedalritter St. Ulrich gewinnen.