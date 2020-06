vor 20 Min.

Stadtradeln: Wie Neuburger für die Umwelt strampeln

Am 27. Juni beginnen in Neuburg die Radltage. Im vergangenen Jahr erradelten knapp 500 Teilnehmer fast 100.000 Kilometer. Das sollen heuer deutlich mehr werden.

Von Manfred Dittenhofer

Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Radeln für Neuburg“. In Gruppen können die Teilnehmer vom 27. Juni bis 17. Juli wieder Kilometer für die Stadt sammeln. Wer am Ende die meisten Kilometer zurückgelegt hat, dem winken Preise. 2019 erradelten knapp 500 Teilnehmer fast 100.000 Kilometer. Das sollen heuer deutlich mehr werden. Die Stadt Neuburg beteiligt sich schon seit Jahren an diesem Wettbewerb, in dem es darum geht, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Alltagswege, ob in die Arbeit oder zum Einkauf, klimafreundlich auf dem Rad zurückzulegen.

Aktion Stadtradeln in Neuburg: Gesucht wird bestes Stadtradel-Teamfoto

Zum einen zeigt der Wettbewerb, wie viele Menschen schon mit dem Rad unterwegs sind. Und zudem werden bisherige Radl-Muffel dazu animiert, auch einmal in die Pedale zu treten. Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis und findet deutschlandweit statt. Zur Eröffnungsveranstaltung am Donaukai am Dienstagnachmittag äußerste Neuburgers Bürgermeister Johann Habermeyer die Hoffnung, dass nicht nur mehr Radler teilnehmen, sondern auch mehr Stadtratsmitglieder dabei sein werden. „Heuer haben sich schon sechs gemeldet und wir haben ja viele neue und junge Stadtratsmitglieder.“

Bisher seien 34 Teams mit 182 Radlern gemeldet, so berichtete Neuburgs Umweltingenieurin Birgit Bayer-Kroneisl: „Aber die Anmeldung hat erst begonnen. Da kommen jetzt noch viele dazu.“ Wer viel radelt, kann viel gewinnen - vom Golfschnupperkurs über Gutscheine für Kino und Gaststätten. Außerdem wies Bayer-Kroneisl auf einen Fotowettbewerb hin. Gesucht wird das beste Stadtradel-Teamfoto. Einsendeschluss ist der 20. Juli, dann wird das beste prämiert.

Dieses Jahr sollen weit mehr als 20 Tonnen CO2 eingespart werden – im vergangenen Jahr waren es etwas über 14 Tonnen. Wem daran gelegen ist, dass Neuburg fahrradfreundlicher wird, der soll radeln. Und er kann auch Vorschläge und Hinweise zur Verbesserung einreichen – direkt auf der Website www.radar-online.net kann man Verbesserungsvorschläge abgeben.

Aktion Stadtradeln: Mitmachen kann, der in Neuburg lebt

Mitmachen für Neuburg kann jeder, der in der Ottheinrichstadt wohnt, arbeitet oder zur Schule geht. Die Teilnahme ist nur innerhalb eines Teams möglich, das aus mindestens zwei Personen bestehen muss. Die Anmeldung erfolgt online (siehe unten) und auf der Website werden dann auch die gefahrenen Kilometer eingetragen. Teilnehmer können sich kenntlich machen. Es gibt Banderolen mit der Aufschrift „Ich bin dabei“, die am Fahrrad befestigt werden können. Wer wissen möchte, wie sich die Aktion entwickelt, kann die gefahrenen Kilometer online mitverfolgen. Oder er schaut bei der Agentur Euringer und Klose in der Münchener Straße vorbei. Dort steht im Schaufenster ein Stadtradel-Meter.

Mehr Infos auf der Website unter www.stadtradeln.de/neuburg.

