Stadträte in Zustimm-Laune

Finanzausschuss bewilligt Zuschüsse

Neben der Frage nach der Weihnachtsbeleuchtung standen weitere Tagesordnungspunkte in der jüngsten Sitzung des Haupt-Wirtschafts- und Finanzausschusses an:

Die Stadt hat mit dem Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen einen Tierunterbringungsvertrag und zahlt pro Bürger 0,50 Euro pro Jahr als Zuschuss an den Verein. Der Vorsitzende des Vereins, Gerd Schmidt, beantragte, den Betrag um zehn Cent pro Bürger anzuheben. Ab Januar 2019 läge der Zuschuss dann bei rund 18000 Euro. „Dort werden Tiere nicht nur untergebracht, sondern auch liebevoll umsorgt“, sagte Bettina Häring (FDP). Ginge es nach ihr, könnte der Betrag sogar noch weiter erhöht werden. Und auch Alfred Hornung (CSU) betonte, welche wichtige Aufgabe der Verein der Stadt abnehme. Einstimmig beschlossen die Räte, den Zuschuss auf 0,60 Euro pro Jahr und Bürger für die nächsten fünf Jahre zu erhöhen.

Zum 34. Mal wird der Neuburger Liederkranz im Oktober das Baringer Kirchenkonzert durchführen. Da laut Planern ein Defizit in Höhe von 5000 Euro zu erwarten ist, beantragte der Liederkranz eine Ausfallbürgschaft in dieser Höhe. Seit 2006 erhält der Verein alle zwei Jahre eine Ausfallgarantie in Höhe von 2000 Euro. Da in den vergangenen Jahren die Ausfallgarantie voll ausgeschöpft wurde, empfahl die Stadtverwaltung, die Bürgschaft in einen Zuschuss umzuwandeln. Der Zuschuss wurde auf 3000 Euro festgesetzt.

Auch der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen bekommt seit mehreren Jahren finanzielle Unterstützung von der Stadt. Einstimmig beschlossen die Räte, auch für 2018 einen Zuschuss von 3000 Euro zu gewähren, sowie den Zuschuss für das nächste Jahr auch wieder einzuplanen. (fino)

