vor 31 Min.

Stadtrat Neuburg: Wer bekommt wie viele Plätze?

Plus In dem Gremium werden mit der neuen Amtsperiode auch die Ausschüsse neu besetzt. Warum noch nicht klar ist, welche Fraktion wie viele Sitze bekommt.

Von Winfried Rein

Im verlangsamten Modus geht der Politikbetrieb auch in Zeiten der Ungewissheit weiter. So haben sich die Neuburger Stadträte jetzt dafür ausgesprochen, mit einer Sitzung des sogenannten Ferienausschusses am 14. April unaufschiebbare Themen zu entscheiden.

Dazu sind alle Mandatsträger im sogenannten Umlaufverfahren befragt worden. Mit 29:1 stimmten sie für den Ferienausschuss, eine Stadträtin war dagegen. Das bayerische Innenministerium hat die Kommunen angewiesen, die gemeinsamen Treffen auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Aber es kann getagt werden. Für die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates ist vorerst der 12. Mai vorgesehen. Man werde in den Kongregationssaal gehen und alle Sicherheitsbestimmungen einhalten, erklärte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Wie viele Besucher zugelassen werden, sei noch festzulegen. Tun sich FDP und Linke für eine Ausschussgemeinschaft zusammen? Das neue Plenum muss eine Geschäftsordnung beschließen. Als kompliziert und interessant zugleich gestaltet sich die Verteilung der Ausschusssitze. Rechtsdirektor Ralf Rick hat diverse Modelle durchgerechnet. Wird der von der Staatsregierung empfohlene Modus Sainte-Laguë/Schepers angewendet, käme die CSU mit fünf Sitzen (im Zwölfer-Ausschuss) ganz gut weg. Eine Rolle spielt dabei die mögliche Bildung einer Ausschussgemeinschaft zwischen FDP-Stadträtin Bettina Häring und dem Linken-Stadtrat Michael Wittmair. Angeblich erwägen sie einen Zusammenschluss, um einen Sitz in jedem Ausschuss zu bekommen. Der Stadtrat muss dieser Zweckgemeinschaft nicht zustimmen, so Stadtjurist Ralf Rick. Mit dieser ungewöhnlichen Koalition würden die CSU fünf Sitze, die Freien Wähler und Grünen je zwei sowie SPD, WIND und FDP/Linke je einen Sitz erhalten. Ohne Ausschussgemeinschaft gingen ebenfalls fünf Sitze an die CSU, drei an die FW, zwei bekämen die Grünen und je einen SPD und WIND. Ausschüsse im Stadtrat: Bei der CSU geht es um vier oder fünf Sitze Bliebe der bisher in der Geschäftsordnung verankerte Modus nach Hare-Niemeyer, müsste wieder einmal gelost werden. Mit Ausschussgemeinschaft FDP/Linke erhielte die CSU vier Sitze, FW und Grüne je zwei sowie SPD, WIND und FDP/Linke je einen Sitz. Der letzte verbliebene Platz würde zwischen CSU, FW und AfD ausgelost werden. Ohne Ausschussgemeinschaft (CSU 4, FW 2, Grüne 2, SPD 1, WIND 1) müssten sogar zwei Sitze ausgelost werden, und zwar zwischen CSU, Freien Wählern, AfD und Ausschussgemeinschaft. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling legte sich persönlich bereits auf den Modus Sainte-Laguë/Schepers fest. Dieses Verfahren werde vom Freistaat Bayern verwendet und empfohlen, „und deshalb werde ich es auch dem neuen Stadtrat empfehlen“. Letztlich unabhängig von Sitz- und Referatsverteilung gehe es ihm darum, so der zum vierten Mal gewählte Oberbürgermeister, „im Stadtrat vernünftige Sacharbeit und gute Entscheidungen zum Wohle Neuburgs anzustreben.“

