vor 58 Min.

Stadtrat ebnet einem Archiv-Neubau den Weg

Bald könnten Schätze in ein neues Archiv-/Depotgebäudes in Neuburg wandern.

Die Räte sind sich einig: Das „bedrohte Kulturgut“ soll fachgerecht verwahrt werden. Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs erhält zum Abschied Applaus.

Von Dorothee Pfaffel

So einmütig zeigt sich der Neuburger Stadtrat selten. Kein einziger zweifelte in der Sitzung am Dienstag daran, dass zum Schutz des Neuburger Kulturguts etwas getan werden muss. Einstimmig beschlossen die Stadträte, dass die Verwaltung mit der Planung eines Archiv-/ Depot-Gebäudes beginnen und einen geeigneten Standort dafür suchen soll.

Der Vortrag von Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs, Stadtarchivarin Barbara Zeitelhack und dem Vorsitzenden des Historischen Vereins, Michael Henker, wies aber auch in eine eindeutige Richtung: Seit vielen Jahren sei die fachgerechte Unterbringung der kulturhistorischen Gegenstände, Dokumente und Archivalien der Stadtverwaltung und des Historischen Vereins nur noch unzureichend möglich. Alle Gebäude und Räumlichkeiten, die aktuell dafür genutzt werden, wie zum Beispiel in der Bahnhofsstraße oder im Loiblhaus, seien stark sanierungsbedürftig (wir berichteten). Das habe einerseits zur Folge, dass die Exponate gefährdet seien – Zeitelhack erzählte von Rohrbrüchen und Schimmel. Andererseits führe dies dazu, dass effektives, wissenschaftliches Arbeiten damit fast nicht mehr möglich sei.

Neuburg: Im Depot liegen wertvolle Schätze

Henker berichtete, dass lediglich drei bis fünf Prozent dessen, was der Historische Verein verwahrt, im Museum zu sehen sei. Der Rest der teilweise teuren und hochwertigen Exponate liege im Depot. „Mit der Lagerung können wir nicht zufrieden sein. Das Kulturgut ist immer wieder bedroht. Dass alles irgendwann einmal in Flammen aufgeht, ist eine gar nicht so fern liegende Gefahr.“

Jacobs, Zeitelhack und Henker sprachen sich dementsprechend vor dem Stadtrat für einen Neubau aus. Auf rund drei Millionen schätzte Jacobs die Kosten für ein rein funktionales Gebäude mit der nötigsten Ausstattung. Henker versprach, seine Kontakte zu nutzen, um Fördermittel zu generieren.

Neuburger Stadträte wollen ein neues Archiv/Depot

Alle Fraktionen im Stadtrat waren nach dem Kurzvortrag derselben Meinung: ein neues Archiv/Depot muss her. Bettina Häring (FDP) sagte etwa: „Diese Dokumente sind Zeitzeugen. Ihre Aufbewahrung ist einer Stadt, die sich Kulturstadt nennt, nicht würdig.“ Roland Harsch (FW): „Ich finde es sehr gut, dass der Bestand des Museums, des Archivs und des Kulturamts dann zentral verwaltet wird.“ Kulturreferent Markus Haninger (CSU) will das Projekt „langsam, aber stetig“ auf den Weg bringen, innerhalb von fünf bis sieben Jahren. Und selbst Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) räumte ein: „Dass grundsätzlich etwas getan werden muss, ist klar.“ Er deutete sogar an, dass mit der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft bereits begonnen worden sei.

Für Kathrin Jacobs war es die letzte Stadtratssitzung und der vorletzte Arbeitstag als Kulturamtsleiterin der Stadt Neuburg. Sie tritt im Juli eine neue Stelle in Würzburg an. Gmehling verabschiedete sie und bedankte sich bei ihr: „Sie haben viele gute Ideen eingebracht und stets große Verantwortung beim Umgang mit dem Budget bewiesen. Sie haben sehr viel geleistet und wir bedauern ihre Entscheidung außerordentlich.“ Die Suche nach einem Nachfolger für Jacobs läuft noch.

