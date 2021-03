vor 17 Min.

Stadtratsbeschluss: Diese Hilfsangebote bekommen Neuburger Künstler

Plus Um ihre Kulturschaffenden zu unterstützen, gewährt die Stadt Neuburg auch im Jahr 2021 einen Zuschuss. Wie sie den Betroffenen außerdem helfen will.

Von Gloria Geissler

Die Stadt Neuburg will auch heuer wieder seinen Kulturschaffenden unter die Arme greifen. Deswegen hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig diverse Unterstützungsmöglichkeiten beschlossen.

Gabriele Kaps hat einen Antrag für Kulturschaffende in Neuburg formuliert

Gabriele Kaps hat als Kulturreferentin einen Antrag gestellt, der Kulturschaffenden helfen soll. Bild: Elisa Glöckner (Archiv)

Schon im vergangenen Jahr hatte die Kulturreferentin Gabriele Kaps sich dafür stark gemacht und ein Budget von 10.000 Euro dafür herausschlagen können. 17 Einzelkünstler, Vereine und Gruppen haben 2020 einen Zuschuss in Höhe von jeweils 500 Euro bekommen. Somit wurde mit 8500 Euro das Budget nicht ganz ausgeschöpft.

Wegen des gegenwärtigen Lockdowns hat sich die Situation für Kulturveranstaltungen und damit auch für Künstler, kulturelle Vereine und Künstlergruppen nicht verbessert, sagte Kaps. Deswegen sei weiter Unterstützungsbedarf vorhanden.

Kulturschaffenden werden also auch 2021 öffentliche Freiflächen zwischen Mai und September mietkostenfrei für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Vorrang haben sollen Neuburger Kulturschaffende sowie Schloßfestgruppen mit Sitz in Neuburg. Die Verantwortung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen obliegt dem Kulturschaffenden als Veranstalter.

Hilfe: Neuburger Künstler erhalten 500 Euro Unterstützung auf Antrag

Neuburger Künstler erhalten außerdem 500 Euro Unterstützung auf Antrag, dieser muss mindestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn eingereicht worden sein. Berufsmäßige Künstler erhalten sogar einen Bonus von 1000 Euro.

Die Unterstützungsempfänger verpflichten sich im Gegenzug zu einer kulturellen Darbietung im Rahmen einer Freilichtaufführung auf einer öffentlichen Fläche, zum Beispiel zu einem Konzert in einem Altenheim oder bei einem Auftritt bei Wort-Klang-Bild in diesem Jahr, das – so hofft Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl – stattfinden kann.

