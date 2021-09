Heinrichsheim: Der größte Stadtteil Neuburgs

Plus Viele neue Häuser und geplante Neubaugebiete prägen die Ortsteile Heinrichsheim und Herrenwörth im Osten Neuburgs. Der Einfluss des Donaumoos ist spürbar, die Anwesenheit der JVA dagegen nicht.

Haus an Haus pflanzt sich unter den Himmel, ein Dorf am Rand des Donaumoos. Anfang des 19. Jahrhunderts entstand Heinrichsheim als Siedlung um einen breiten Anger herum, größtenteils aus Kolonistinnen und Kolonisten der Pfalz, Württemberg oder Baden. Das führte dazu, dass hier eine für altbayerische Gemeinden doch außergewöhnliche Gegebenheit wuchs: der Protestantismus, der für viele Donaumoos-Gemeinden typisch war.