vor 3 Min.

Stadttheater: Online geht es weiter

Wegen Corona fallen viele Termine aus

Weil Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August verboten sind, muss das Stadttheater Ingolstadt die Aufführung des Freilichtstückes „Soul Kitchen“ im Turm Baur absagen. Zuvor hatten bereits die Premieren im Großen Haus „Drei Schwestern“ und „Vor Sonnenaufgang"“ sowie „Tyll“ im Kleinen Haus, die Österreichischen Autorentage und Der Futurologische Kongress III abgesagt werden müssen. Wie die Pressestelle des Stadttheaters mitteilt, wird es in dieser Zeit somit keine analogen Aufführungen geben. Vieles aber verlagert das Stadttheater ins Internet.

Wie aus einer aktuellen Meldung hervorgeht, wird dort am 1. Mai das Stück „Rose und Regen, Schwert und Wunde“ gestreamt, eine Online-Premiere des Liederabends von Teresa Trauth „Fegefeuer im Herzofen“ ist geplant. Außerdem versuchen die Organisatoren, Formate wie „Jazz und Literatur“ oder die „literalounge“ für die digitale Nutzung umzugestalten.

Zudem teilt das Stadttheater mit, dass es unter derartigen Umständen nicht möglich sei, die kommende Spielzeit – wie geplant – stattfinden zu lassen. Dies sei in Absprache mit der Stadt Ingolstadt beschlossen worden. Aus diesem Grund wird das Programm 2020/2012 um ein Jahr verschoben werden. Stattdessen, heißt es in der Mitteilung weiter, soll ein ganz neuer Spielplan erarbeitet werden, der all die Regeln und Vorgaben der Corona-Krise beachtet. Die Abonnements werden in dieser Zeit ruhen, nur Sonderabos wie das „Abo im Dutzend“ wird es in dieser Zeit geben, berichtet die Pressestelle. (nr)

Themen folgen