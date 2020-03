19.03.2020

Stadtverwaltung bietet Bürgertelefon

Um der vermehrten Anfrage gerecht zu werden, gibt es bei der Stadt einen neuen Service

Auf Initiative von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gibt es bei der Stadt Neuburg ab heutigem Donnerstag, 19. März, ein speziell eingerichtetes Bürgertelefon.

Der landesweit ausgerufene Katastrophenfall und die damit einhergehende Unsicherheit in der Bevölkerung führen auch bei der Stadtverwaltung vermehrt zu Anfragen. Um dem gerecht zu werden, hat der Oberbürgermeister als Leiter des Planungsstabes eine telefonische Serviceeinheit ins Leben gerufen. Unter der Telefonnummer 55600 wird Auskunft zu Belangen der Stadtverwaltung und nach Möglichkeit auch darüber hinaus erteilt.

Die Mitarbeiter und ihn persönlich, so Gmehling, würden aufgrund der außergewöhnlichen Situation in Stadt und Land eine Vielzahl von Anfragen zu allen möglichen Themen erreichen. Dem OB sei es gerade jetzt sehr wichtig, dass die Neuburger eine persönliche Anlaufstelle und einen persönlichen Kontakt haben. „Wir können unsere Verwaltung aktuell nicht wie gewöhnlich für den Parteiverkehr offen halten, aber wir müssen für die Menschen da sein“, sagt er. Unter der Leitung von Christiane Dusse nimmt die neue Serviceeinheit am heutigen Donnerstag, 19. März, die Arbeit auf. In erster Linie kann dann zu städtischen Themen aller Art Auskunft gegeben werden. Darüber hinaus bemüht sich das Team auch, alle weiteren Fragen zu beantworten bzw. an die konkret zuständigen Stellen zu vermitteln.

Das neue Bürgertelefon mit der Nummer 55600 ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr besetzt. In diesem Zusammenhang wird auch auf das umfassende Onlineangebot der Stadt Neuburg unter www.neuburg-donau.de verwiesen. Auf der Homepage finden sich insbesondere auch eine Vielzahl von Informationen zur aktuellen Corona-Situation. (nr)

