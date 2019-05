Stadtwerke: Elf Mitarbeiter müssen gehen

Plus Die Neuburger Stadtwerke haben 60 Millionen Euro Schulden. Werkleiter Richard Kuttenreich informierte, wie vielen Menschen aus welchen Bereichen gekündigt wird.

Diese Maßnahme ist in der fast 60-jährigen Geschichte der Neuburger Stadtwerke einmalig: Während in der jüngsten Vergangenheit immer mehr Personal eingestellt wurde, müssen nun elf Mitarbeiter den Kommunalbetrieb verlassen. Dies gab Werkleiter Richard Kuttenreich bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag offiziell bekannt. Die betriebsbedingten Kündigungen waren notwendig geworden, um dem Schuldenberg – mehr als 60 Millionen Euro – Herr zu werden (wir berichteten).

134 Mitarbeiter, davon acht Auszubildende, haben die Stadtwerke derzeit (noch). Zu den Hochzeiten im vergangenen Jahr waren es 146. Durch eine „Mixtur aus Eigenkündigungen, Verrentungen und ausgelaufenen Zeitverträgen“ habe sich die Belegschaft aber bereits reduziert, erklärte Florian Frank, stellvertretender Bereichsleiter Rechnungswesen bei den Stadtwerken. Nun kommen noch elf betriebsbedingte Kündigungen dazu, die der Stadtrat in der nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstagabend bereits nach einer „ausufernden Diskussion“ einstimmig abgesegnet habe, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Nächste Woche wird es Gespräche mit dem Personalrat geben, stimmt dieser zu, werden die Kündigungen ihrer jeweiligen Frist entsprechend vollzogen.

Informierten über die Kündigungen bei den Stadtwerken (von links): Florian Frank, Richard Kuttenreich und Bernhard Gmehling. Bild: Dorothee Pfaffel

Die Kündigungen betreffen den öffentlichen Bereich und die Energiewirtschaft

Betroffen sind sechs Stellen im öffentlichen Bereich – das heißt, zum Beispiel Bäder, Nahverkehr, Fuhrpark, Tiefgarage – und fünf in der Energiewirtschaft. Die Personen stammten aus unterschiedlichen Hierarchieebenen, sagte Werkleiter Kuttenreich. „Es trifft auch leitende Funktionen.“ Sie seien alle unterschiedlich lange im Unternehmen. Es gebe Kandidaten mit kurzer und langer Betriebszugehörigkeit, ergänzte Frank seinen Chef.

Wie Kuttenreich erklärte, sei Auswahlkriterium vor allem gewesen: Werden die Mitarbeiter in diesem Bereich tatsächlich gebraucht oder handelt es sich um Bereiche, die nicht mehr benötigt werden beziehungsweise automatisiert wurden? „Wir brauchen in Zukunft mehr Leute, die steuern, und weniger Leute, die Knöpfe drücken“, fand der Werkleiter klare Worte. Nur so könne man die komplexen Anforderungen einer Energiewelt, die sich komplett verändert habe, bewältigen, meinten Kuttenreich und Gmehling. Nur so könne man „zukunftsfähig“ werden, waren sie sich einig. Natürlich sei ihnen bewusst, dass es bei dieser Sparmaßnahme um Menschen gehe, dass hinter einer abgebauten Stelle meist eine Familie stehe. Deshalb sei innerhalb der Funktionen, von denen man sich trennen will, durchaus auf Sozialverträglichkeit geachtet worden, betonte Frank. Insgesamt würden sich die Stadtwerke durch den Mitarbeiterabbau rund 800.000 Euro im Jahr sparen, sagte der Mann aus dem Rechnungswesen.

„Niemandem von uns fällt es leicht, Personal zu reduzieren. Das ist alles andere als schön und alles andere als einfach. Aber ich sehe keine andere Chance“, verdeutlichte der Oberbürgermeister. Man bemühe sich, einigen Mitarbeitern in einem anderen kommunalen Unternehmen in Neuburg oder im Umkreis von 20 Kilometern eine Stelle zu verschaffen, sagte Kuttenreich.

Stadtwerke: Die Kündigungen sind die Folge einer Wirtschaftsprüfung

Ausgangspunkt der betriebsbedingten Kündigungen war eine Untersuchung der unabhängigen Wirtschaftsprüfungskanzlei „Rödl & Partner“. Diese war Ende 2018 vom Neuburger Stadtrat beauftragt worden, weil das Betriebsergebnis der Stadtwerke 2017 so schlecht ausgefallen war. „Rödl & Partner“ sollten kontrollieren, ob man sich bei der Neuausrichtung der Stadtwerke seit 2014 vom Energieverteiler hin zum Energieerzeuger und Selbstversorger auf dem richtigen Weg befinde mit der richtigen Mitarbeiterzahl. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellte jedoch fest, dass bei den Neuburger Stadtwerken im Vergleich zu 50 anderen gleicher Größe zu viele Mitarbeiter beschäftigt seien. Fazit: Bei einem Schuldenstand von mehr als 60 Millionen Euro ein Luxus, den man sich nicht leisten kann, auch wenn den Schulden ein Anlagevermögen von mehr als 70 Millionen Euro gegenüber steht.

Die hohen Schulden der Neuburger Stadtwerke haben mehrere Ursachen. Die einen sagen, sie seien vor allem durch den schnellen Ausbau der Nahwärme und des Stromnetzes – und dem damit verbundenen Personalaufbau – entstanden. Das weist der Werkleiter allerdings entschieden zurück. Seiner Meinung seien die Schulden in erster Linie auf den öffentlichen Bereich mit Bädern, Bussen und Tiefgaragen zurückzuführen. Dieses Angebot wolle Neuburg sich für seine Bürger leisten – obwohl es ein Minus von drei Millionen Euro jährlich verursache. So komme man in 20 Jahren auch auf 60 Millionen Euro Schulden, rechnete Kuttenreich vor.

Neuburgs OB Bernhard Gmehling räumt Fehler ein

Wer ist nun schuld an der Finanzmisere der Stadtwerke? Müsste nicht der Werkleiter seinen Hut nehmen und gehen? Auf diese Frage reagierte der Oberbürgermeister empfindlich. „Die Stadtwerke haben schon vor Richard Kuttenreich Defizite geschrieben.“ Kuttenreich habe dafür gekämpft, die Stadtwerke zu einem umweltschonenden Energieversorger zu machen. Gmehling räumte aber auch ein: „Wir haben alle Fehler gemacht.“ Möglicherweise sei man beim Thema Nahwärme zu euphorisch gewesen. Mit „wir“ meinte der Rathauschef neben den Stadtwerken den Werkausschuss und den Stadtrat, von denen sich Kuttenreich seine Entscheidungen stets absegnen ließ.

Kuttenreich selbst, der die Stadtwerke seit 2013 leitet, denkt ebenfalls nicht daran zu gehen. „Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich bin Neuburger. Und ich mache meine Arbeit mit Leidenschaft.“ Die Nahwärme sei er keineswegs zu schnell angegangen, hier würden ihm die Neuburger „die Tür einrennen“. „Wenn Sie etwas in Schwung bringen wollen, wenn Sie von 0 auf 100 wollen, brauchen Sie nicht mit zwei Stellen anfangen.“ Dass es irgendwann zu Umstrukturierungen und zu einer Personalkonsolidierung kommen würde, sei bereits 2015 in einem „Masterplan“ formuliert worden.

Bis 2023 soll die Gesamtverschuldung der Stadtwerke auf 67,5 Millionen Euro steigen und das Anlagevermögen gleichzeitig auf 94 Millionen wachsen, prognostizierte Florian Frank im Januar. Die Stadt unterstützt die Stadtwerke heuer mit rund 5,5 Millionen Euro, so der OB.