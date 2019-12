vor 50 Min.

Stadtwerke Neuburg stellen Carsharing-Angebot ein

Am Ende des Jahres ist mit dem Carsharing bei den Stadtwerken Schluss. Das Interesse daran ist einfach zu gering.

Trotz viel Werbung fand das Vermietungsangebot in Neuburg kein rechtes Interesse. Bundesweit, vor allem in Großstädten, sieht das dagegen ganz anders aus.

Entäuschende Zahlen bei der Vermietung des BMW i3 und des Mercedes Sprinter sind der Grund für die Einstellung des Car-sharing-Angebotes der Stadtwerke Neuburg. Ab dem neuen Jahr wird es diese Offerte nicht mehr geben.

Wie die Stadtwerke mitteilen, sei das Carsharing trotz vielfacher Bewerbung des Angebotes in den Medien und auf Messen sowie Werbemaßnahmen vor Ort – beispielsweise auf dem Wochenmarkt – nicht auf die erwartete Resonanz seitens der Bürger gestoßen. Der BMW i3 wurde durchschnittlich nur 2,5 mal im Monat gebucht – der Mercedes Sprinter durchschnittlich viermal im Monat gemietet. So wären Kosten und Ertrag in keinem Verhältnis gestanden. Das geringe Interesse seitens der Öffentlichkeit sei Grund für den Werkausschuss gewesen, das Carsharing-Angebot zum 31. Dezember zu beenden.

Im Gegensatz zu Neuburg etabliert sich das Carsharing dagegen bundesweit vor allem in Großstädten immer mehr. Spitzenreiter bei diesem Angebot ist derzeit Karlsruhe, gefolgt von München und Berlin. (nr)

