00:33 Uhr

Stadtwerke: Richard Kuttenreich spricht Klartext

Bei den Stadtwerken sollen „chaotische Zustände“ herrschen. Die

Nach der Kündigungswelle stehen die Neuburger Stadtwerke und insbesondere Werkleiter Richard Kuttenreich massiv in der Kritik. Wie konnte es zum enormen Schuldenstand von mehr als 60 Millionen Euro kommen? Und wieso müssen wieder nur die „Kleinen“ für die Entscheidungen – oder waren es doch Fehler – der „Großkopferten“ büßen? Das fragen sich Betroffene und ein Großteil der Öffentlichkeit.

Zum Teil machen die Menschen ihrem Ärger in Leserbriefen Luft, andere schimpfen an Stammtischen. Werkleiter Richard Kuttenreich sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, bezeichnet seine Stadtwerke trotz Schulden als „Juwel“. „Nur weil wir die notwendigen Entscheidungen gegen den Willen Einzelner durchsetzen, sind wir noch lange nicht chaotisch unterwegs!“, findet er. Zu den Vorwürfen, die ihn persönlich betreffen, sagt er: „Es ist zur Zeit scheinbar modern, Menschen zu diskreditieren (...) und das meist substanzlos oder mit mangelhaftem Hintergrundwissen. (...) Wir haben mit vielen Akteuren zu tun, die der Auffassung sind, dass sie überall mitreden müssen und es selbstverständlich besser können. Meine Devise lautet: Wann immer man mit Menschen umgeht, sollte man dies mit dem gehörigen Respekt tun.“

Hört man sich allerdings bei den Menschen um, die gekündigt wurden, oder bei denjenigen, die die Stadtwerke schon frühzeitig verlassen haben, stößt man auf wenig Verständnis für Kuttenreichs Führungsstil. Sie sind der Ansicht, dass er durchaus Fehler gemacht habe. Dass der Werkausschuss als Kontrollgremium der Stadt nicht genau genug hingeschaut habe oder vielleicht gar nicht dazu in der Lage war. Sie sagen, bei den Stadtwerken sei Geld „mit vollen Händen ausgegeben“ worden – obwohl die Zahlen bereits negativ waren. Einer von den Gekündigten sagt: „Die Angst war brutal, bis man gewusst hat, ob man über den Berg ist oder ob es einen trifft.“ Die Neuburger Rundschau hat sich mit Richard Kuttenreich getroffen und ihn mit Vorwürfen und Gerüchten konfrontiert. (dopf) Das Interview lesen Sie auf "Seite 29 "Kommentar