vor 4 Min.

Stadtwerke beraten auch per Video

Anmeldung ist weiter erforderlich

Die Stadtwerke Neuburg haben ihre Beratungsangebote wieder aufgenommen. Allerdings weisen sie in einem Schreiben darauf hin, dass ein persönliches Beratungsgespräch von Kunden nur in dringenden und wichtigen Ausnahmefällen genutzt werden sollte. Es gelten die üblichen Schutzvorkehrungen, darunter eine Maskenpflicht sowie herkömmliche Abstandsregeln.

Um persönlichen Kontakt nach wie vor so gering wie möglich zu halten, bieten die Stadtwerke zudem eine Videoberatung an. Dafür müssen sich die Kunden vorher telefonisch ober per Mail anmelden. Kunden, die ein persönliches Beratungsgespräch in den Stadtwerken wünschen, müssen ebenfalls vorab schriftlich oder telefonisch einen Termin vereinbaren und ein auf der Webseite hinterlegtes Kontaktformular mitbringen. Die Öffnungszeiten entsprechen den Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr. (nr)