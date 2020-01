vor 58 Min.

Stadtwerke sanieren Tiefgarage

Die Sperrung dauert voraussichtlich von Januar bis April

Im Rahmen einer umfassenden Innenstadtsanierung entstand 1989 im Bereich des Gartenbaubetriebs der Familie Fürst der Sèter Platz mit Bücherturm und Tiefgarage. Das unterirdische Bauwerk ist seit 30 Jahren im Dauerbetrieb und bedarf deshalb einer umfassenden Sanierung. Der Verband der Sachversicherer, vergleichbar mit dem Tüv, sieht dringenden Handlungsbedarf, weshalb die Arbeiten ohne Aufschub zu erledigen sind. Die innerstädtische Tiefgarage ist daher vom kommenden Dienstag, 7. Januar, bis voraussichtlich Donnerstag, 9. April, gesperrt. Die gesamte Maßnahme beruht auf einem einstimmigen Beschluss des Werkausschusses vom 16. Juli 2019.

Die zwingenden Arbeiten wurden bewusst in das neue Jahr gelegt, um die für den innerstädtischen Handel wichtige Vorweihnachtszeit auszusparen. Vorarbeiten wie die Entfernung von Bunkertechnik und Einbau von Brandschutztechnik wurden bereits im Vorfeld erledigt, um die Zeit der Sperrung so gering wie möglich zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der Sanierung werden nun die Sprinkleranlage sowie die Elektroanlage mit Fluchtwegbeleuchtung erneuert. Gleichzeitig wird neu gestrichen und die Markierungen werden erneuert.

Die etwa 80 Dauermieter, die drei anliegenden Privatgarageninhaber sowie größere umliegende Einrichtungen wurden von den Stadtwerken Anfang Dezember informiert, heißt es weiter. Nach aktueller Sachlage können die Dauermieter die Anlage auch während der Sanierung nutzen. Der öffentliche Parkraum der insgesamt 135 Plätze fassenden Garage bleibt gesperrt. (nr)