55-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall nahe Stammham

Zwei Kastenwagen sind am Mittwochfrüh bei Stammham frontal zusammen gestoßen. Dabei starb ein 55-Jähriger aus dem Kreis Eichstätt.

Am Mitwochfrüh gegen 6.40 Uhr ist es zu einem tödlichen Unfall zwischen Stammham und Hepberg gekommen. Ein 35-jähriger Traktorfahrer aus dem Kreis Pfaffenhofen fuhr mit zwei Anhängern Richtung Stammham.

Zwischen Stammham und Hepberg hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Foto: Heinz Reiß

Ein missglücktes Überholmanöver war Auslöser des Unfalls

In einer lang gezogenen Linkskurve wurde er nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem 55-Jährigen aus dem Kreis Eichstätt, der am Steuer eines Kastenwagens saß, überholt. Das Überholmanöver misslang jedoch, da ihm ein 22-Jähriger, der ebenfalls am Steuer eines Kastenwagens saß, entgegen kam. Beide Kastenwagen stießen daraufhin zusammen. Der Traktorfahrer hatte zuvor noch versucht, abzubremsen und auszuweichen, stürzte dabei aber auf die rechte Seite um.

Ein 55-Jähriger aus dem Kreis Eichstätt starb bei dem Unfall

Bei dem Unfall starb der 55-Jährige, der 22-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro. Die Bergung gestaltete sich schwierig, die Staatsstraße war noch bis zum Nachmittag gesperrt.

Feuerwehren und das Kriseninterventionsteam waren vor Ort

Neben der Beilngrieser Polizei waren die Feuerwehren aus Hepberg und Stammham mit 31 Einsatzkräften vor Ort. Das Kriseninterventionsteam Eichstätt wurde ebenfalls angefordert und unterstütze mit drei Einsatzkräften. Weiterhin fanden sich Verantwortliche von der Straßenmeisterei, dem Wasserwirtschaftsamt und den Ingolstädter Verkehrsbetrieben an der Unfallstelle ein. (nr)