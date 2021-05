Schwerer Unfall: Mann fährt mit Familie im Auto gegen Baum

Ein schwerer Unfall ereignete sich zwischen Stammham und Schelldorf. Ein Mann kam mit seiner Familie von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich lebensgefährlich.

Am Samstagabend gegen 17.50 Uhr kam es auf der Kreisstraße 20 zwischen Stammham und Schelldorf (Kreis Eichstätt) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Familienvater schwer verletzt wurde. Der 41-jährige Autofahrer war laut Polizei mit seiner Ehefrau und den zwei gemeinsamen Kindern mit dem Auto unterwegs von Schelldorf in Richtung Stammham. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass dieses über die Gegenfahrbahn hinweg gegen einen Baum prallte.

Unfall zwischen Stammham und Schelldorf: Familienvater verletzt sich lebensgefährlich

Hierdurch zog sich der Mann lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Nürnberg – Süd geflogen werden. Die weiteren Insassen, unter anderem ein sechs Monate altes Kind, wurden bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Neben den Rettungskräften waren die Feuerwehren Stammham und Hepberg zur Bergung und Verkehrslenkung eingesetzt. (nr)

