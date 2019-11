20.11.2019

Stammtisch für Müllgegner

Die Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 hat die Aktion „Versuch’s mal ohne Müll!“ durchgeführt. Ab Dezember gibt es in Neuburg ein regelmäßiges Treffen für Menschen, die Abfall vermeiden wollen

In Deutschland entsorgt jeder Bürger etwa 450 Kilogramm Haushaltsmüll pro Jahr – das ist umgerechnet mehr als ein Kilogramm pro Tag, heißt es in einer Pressemitteilung des Sachgebiets Umwelt und Agenda 21 der Stadt Neuburg. Recycling sei immer noch sehr schwierig, sodass der größte Teil davon verbrannt werde. Birgit Bayer-Kroneisl von der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 der Stadt Neuburg und Mitglieder des Arbeitskreises Konsum und Ernährung der Lokalen Agenda 21 haben nun gemeinsam die Aktion „Versuch´s mal ohne Müll!“ erarbeitet, bei der die Teilnehmer über vier Wochen hinweg Plastik und Müll im Haushalt so weit wie möglich reduzierten. Außerdem soll es ab Dezember einen Stammtisch zum Thema geben.

Bei den wöchentlichen Treffen, die im Rahmen der Aktion stattfanden, stellte Andreas Breu jeweils einen Lebensbereich vor, in dem die Teilnehmer dann in der folgenden Woche versuchten, überflüssig erzeugten Müll zu vermeiden. Gestartet wurde mit Grundlagen zur Müllvermeidung. „Wer beim Einkaufen achtsam ist, der kann den Inhalt der Mülltonne ganz schnell reduzieren“, ist sich Breu sicher. Ein wirkungsvoller erster Schritt sei es, Beutel und Büchsen zum Einkaufen mitzunehmen. „Mittlerweile geben die meisten Bäcker und Metzger die Waren über die Theke entweder in mitgebrachte Stoffbeutel für Brot oder in Dosen für Käse, Wurst oder Fleisch“, berichtet Magda Schiefer von ihren Erfahrungen. So könne man in allen Bereichen Verpackungen reduzieren, die nur von kurzem Nutzen sind.

Kunststoffe sind in der Küche allgegenwärtig – und dabei meist überflüssig, heißt es in der Pressemitteilung weiter. So lasse sich Gemüse auf einem Holzbrett genauso gut schneiden wie auf einer Plastikunterlage, das Abdecken von Lebensmitteln im Kühlschrank funktioniere mit einem Teller oder mit Wachspapier und ersetze damit die Frischhaltefolie. Bei guter Planung würden erst gar keine Reste entstehen, falls doch, ließen sich übrige Lebensmittel in einer Resteküche am nächsten Tag zubereiten. Birgit Bayer-Kroneisl weiß um die Bedeutung eines klimaschonenden saisonalen Einkaufs von regionalen Produkten: „Damit spart man neben Müll auch viel Energie, die für Transport, Lagerung und Kühlung verbraucht wird.“

Auch beim Hausputz ließe sich viel Müll reduzieren, berichtet die Teilnehmerin Edda Ring: „Vor allem die Drogerieabteilungen mit den unzähligen Reinigungsmitteln vermitteln uns Kunden den Eindruck, dass ohne diese Produkte keine Sauberkeit im Haushalt möglich sei.“ Wie Ring sagt, weiß sie nun, dass die meisten davon unnötig seien. Auch der Ersatz von Spülschwämmen aus Kunststoff durch gut waschbare Baumwolltücher oder eine Holzbürste würden helfen, Abfall zu vermeiden.

Abschließend nahmen die etwa 25 Teilnehmer das eigene Bad unter die Lupe, wo sich oft Kunststoff durch Holz oder Papier ersetzen lässt. Vor allem auf die Vermeidung von Mikroplastik in Shampoos und Kosmetik sollte geachtet werden, sind sich die Teilnehmer sicher, denn auch wenn dieser Müll nicht in der Tonne landet, so belasten diese kleinsten Teilchen Abwasser und Umwelt stark. Birgit Bayer-Kroneisl ist von der Aktion begeistert: „Ich freue mich sehr, dass so viele Teilnehmer mitgemacht haben. Denn ein müll-armes Leben lohnt sich: Es spart Geld und macht Spaß!“

Der Zero-Waste-Stammtisch wird an jedem ersten Dienstag im Monat fortgesetzt, sodass für alle Interessierten die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch besteht. Startschuss ist am Dienstag, 3. Dezember, um 19 Uhr im Restaurant Aussicht. Für Einsteiger wird die gesamte Aktion in der Fastenzeit noch einmal angeboten. (nr)

