Starkbierfest Neuburg: Wer bezwingt Bernhard Gmehling?

Plus Im Kolpinghaus verheißt der Boandlkramer so manchem den politischen Tod. Wen er rasierte und warum beim Singspiel ein OB-Kandidat keine Rolle zugesprochen bekam.

Der Boandlkramer bringt den Tod. Nein, es muss nicht gleich das Ende des Lebens sein. Doch politisch gesehen ist in Neuburg die Zeit für so manchen abgelaufen – findet zumindest Sepp Egerer, der in diesem Jahr als Gevatter Tod beim Starkbierfest der Freien Wähler in Neuburg auftrat. Launig und unterhaltsam hat er mit seiner Sense etliche Köpfe rasiert, wobei ihm jedoch einmal sein scharfes Werkzeug entglitten ist. Der erste Lacher des Abends kam jedoch ungewollt von Gastgeber Florian Herold.

In Zeiten des Coronavirus, in der immer mehr Menschen den Handschlag verweigern, wählte er ausgerechnet eine Formulierung, die alle Vorsichtsmaßnahmen ad absurdum treiben würde. Er rief bei seiner Begrüßung zu Besonnenheit auf, und für den Fall, dass es irgendwann auch Erkrankte im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gebe, solle man die notwendigen Maßnahmen „Hand in Hand“ mit den Betroffenen regeln.

Die Freien Wähler haben in Neuburg ihr Starkbierfest gefeiert. Video: Andreas Dengler

Starkbierfest: Sepp Egerer schlüpft in die Rolle des Boandlkramer

Dem Gevatter Tod würde aber selbst Florian Herold nicht die Hand reichen. Der holt sich nämlich all jene, deren Stunde politisch gesehen geschlagen hat – und dazu möchte der OB-Kandidat der Freien Wähler sicherlich nicht zählen. Der Boandlkramer ist Sepp Egerers Paraderolle, mit der er 2011 beim Neuburger Volkstheater einen Riesenerfolg feierte. Hatte er es damals allerdings nur auf den Brandner Kaspar abgesehen, setzte er am Samstagabend gleich mehrere Namen auf seine Liste.

Ganz oben stand etwa Klaus Brems. Der einstige „Dreirat“ der Freien Wähler, der sich nach der Kommunalwahl auch als Stadtrat zurückziehen wird, habe lange Zeit nicht wahrhaben wollen, dass seine Zeit abgelaufen sei. „Politischen Selbstmord“ habe er deshalb betrieben. Gleiches drohe nun auch OB Bernhard Gmehling, den er eindringlich davor gewarnt habe, ein weiteres Mal zu kandidieren. Ob er ihm auch dieses Mal wieder von der Schippe springen wird?

Starkbierfest der Freien Wähler im Kommunalwahl-Jahr 2020, Kolpinghaus Neuburg; Sepp Egerer als Boandlkramer Bild: Andreas Dengler

Einer bekommt es beim Starkbierfest der Freien Wähler besonders dick ab

Auch auf Anita Kerner würde er wohl nicht mehr allzu lange warten müssen. Immerhin sei sie bereits auf der „politischen Intensivstation“ angekommen. Denn als Stadträtin hat sie bereits unwiederbringlich das Handtuch geworfen, und ob sie in den Kreistag gewählt wird, entscheidet sich am 15. März. „Todeskandidaten“ sind für den Boandlkramer auch die OB-Kandidaten Bernd Schneider und Frank Thonig: „Die Sense wetze ich schon mal.“

Unverhältnismäßig hart ins Gericht ging er dagegen mit Matthias Enghuber. Der CSU-Landtagsabgeordnete würde „viel versprechen und nix einhalten“. Ein „Lügner“ sei er, den einst „mein Kollege mit den Hörnern“ holen werde. Aufgrund welcher Tatsachen der Gevatter Tod sein ungnädiges Urteil fällte, blieb sein Geheimnis.

45 Minuten ließ Sepp Egerer seine Sense über Neuburg gleiten: Über die zahlreichen Barbershops, in denen vielleicht nicht nur Bärte, sondern auch Geld gewaschen werde; über die Stadtwerke, die mit ihrem Geld nicht umzugehen wüssten und beim entlassenen Personal am falschen Ende sparen würden; über die vielen Zebrastreifen, die „ein depperter Schüler nach dem anderen“ nutzen würde; über die Elterntaxis, die Kassenbonpflicht und den Campus. Und zu guter Letzt natürlich über Florian Herold, den „Preiß in Bayern“, dessen Integrationsbemühungen von den Neuburgern durchaus anerkannt würden – insbesondere jene an seiner „Wampe“.

Sepp Egerer (rechts) hat als Boandlkramer seine Starkbierrede gehalten. Applaus gab es dafür nicht nur von Bernhard Pfahler. Bild: Andreas Dengler

Der Altstadtberg in Neuburg wird beim Starkbierfest zum Watzmann in den Alpen

Seine Omnipräsenz in den sozialen Netzwerken – hier ein kurzes Video, da ein Selfie, dort ein Bausteine-Post – bekrittelte nicht nur der Boandlkramer („Das nervt!“), sondern wurde auch im anschließenden Singspiel persifliert. Dieses stammte in diesem Jahr ebenfalls aus der Feder von Sepp Egerer und hatte – wie könnte es anders sein – die Kommunalwahl und den Kampf um das höchste Amt in Neuburg zum Thema. Die Szenerie führte in die Alpen, wo hoch oben auf dem Berg, dem Watzmann, Bernhard Gmehling regiert und in dessen mächtigem Schatten jene stehen, die diesen Gipfel erzwingen wollen. Unten im Tal, im Huba-Hof, schmieden deshalb Sissy Schafferhans (Kerstin Egerer) und Bernhard Pfahler (Daniel Komarek) Pläne, wie dies gelingen könnte. Klaus Brems (Klaus Müller), der bekanntermaßen mit der OB-Personalie seiner Freien Wähler nicht einverstanden ist, beobachtet kommentarlos das Treiben von seinem Tisch aus und bleibt bis zum Ende wortloser Statist.

Amüsiert sich offenbar prächtig über die Darstellung seiner Person: Florian Herold. Bild: Andreas Dengler

„Wir sind scharf auf den Stuhl! OB zu werden, wär’ schon cool“, singen dort Florian Herold (Stefan Kohn), Frank Thonig (Johannes Mack), Bernd Schneider (Niklaus Leinfelder) und Gerhard Schoder (Daniel Komarek). Doch so einfach ist das nicht. Zu gewaltig, zu anstrengend, zu unbezwingbar scheint der Weg an die Bergspitze zu sein. Vor allem Herold hadert mit sich, als er singt: „Gmehling Schicksalsberg! Du bist so groß und ich nur ein Zwerg!“

Die OB-Kandidaten aus Neuburg werden beim Singspiel von der Macht verführt

Doch dann kommt die Macht (Kerstin Egerer) und macht den Bürgermeister-Bergkraxlern den Mund wässrig. Mit laszivem Blick, kreisenden Hüften und reizvollen Netzstrümpfen weckt sie die Lust auf diese machtvolle Position – was Florian Herold natürlich in einem Video festhalten muss. Im Reigen der Machthungrigen fehlte übrigens einer: Michael Wittmair blieb eine Rolle verwehrt. „Ich hätte ihn gerne besetzt, aber ich hatte einfach keine Leute mehr“, erklärte Sepp Egerer den fehlenden Part.

Die personifizierte Macht (Kerstin Egerer) verführt Florian Herold (Stefan Kohn). Noch weiß er nicht, wie er damit umgehen soll. Bild: Andreas Dengler

Verführt von der „Machthaberin“ brechen die vier auf und erklimmen den Berg. Ob einer von ihnen den Platz auf dem Gipfel anstelle von Bernhard Gmehling einnehmen kann? Sepp Egerer geht nicht so weit, die Freien Wähler an die Spitze zu hieven. Vielmehr bleibt der Ausgang offen – wie es bei einer Wahl nun mal ist. Bevor sich die Darsteller und Sepp Egerer, der schon zuvor für seine Starkbierrede stehenden Applaus erhalten hatte, ihren verdienten Beifall holen, sprechen sie nur eine sehr kluge Empfehlung aus: „Hauptsache is’, es wird gewählt!“