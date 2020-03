Starkbierfest der JU: Schon wieder eine Schicksalswahl

Plus Bei der Jungen Union in Laisacker muss sich Franz Josef Strauß wieder einmal wundern, wie es mit seiner Partei nur so weit kommen konnte.

Im Jagdschlössl in Laisacker fühlte sich der CSU-Heilige und Übervater Franz Josef Strauß sichtlich wohl. Von der Terrasse aus habe man „wie von einem Feldherrnhügel aus“ einen guten Blick auf die Altstadt von Neuburg, dem Schauplatz des Kommunalwahlkampfes sozusagen. Die Junge Union hat sich zum Bockbierfest, erstmals ausgetragen im Jagdschlössl in Laisacker, wie bereits üblich einen prominent-heiligen Mitstreiter eingeladen. Wie zur Fastenzeit bewährt, aber dieses Mal sehr im Wahlkampfmodus, war Benjamin Machel in seiner Paraderolle als „FJS“ den CSU-Kandidaten der Kommunalwahl sehr milde gestimmt. Aber er hatte ja die politischen Gegner zum Draufhau’n.

Neben dem Wahlkampf, der die Kandidaten in hellem Licht erstrahlen ließ, gab es vom Übervater der CSU natürlich auch Seitenhiebe auf das gesellschaftliche und politische Geschehnis in und um Neuburg. Die CSU kämpfe wieder mal um Prozentwerte, bei denen man sich früher, zu Straußens Zeiten, freiwillig im Starnberger See versenkt hätte, so FJS. Eine Schicksalswahl jage die nächste. Den Affront, dass er von der JU-Ortsvorsitzenden Julia Enghuber in ein Jagdschlössl eingeladen worden sei, wo ihn doch 1988 nach einem Jagdausflug der Schlag getroffen hätte, habe er ihr verziehen.

Starkbierfest: Franz Josef Strauß ehrte den „Filosof“ aus Feldkirchen

Strauß verabschiedete einige Stadträte, die bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten werden. Rüdiger Vogt werde als Mannschaftsarzt fehlen. Genauso wie Johann Wolfgang von Goschenhofer, berühmter Dichterfürst aus Feldkirchen: „Ich möchte fast sagen: Der ,Filosof’ aus Feldkirchen, der Habeck aus der Heugasse.“

Wenn jemand derbleckt wurde, so waren es die Gegenkandidaten von Bernhard Gmehling, der zum vierten Mal Oberbürgermeister von Neuburg werden will. Strauß geht davon aus, dass es zu keiner „Stichwahl mit den sieben Zwergen“ kommen werde. Er, eher als Chauvi bekannt, gab zu, dass ihm die Frauen bei der OB-Kandidatur fehlen. „Die dürften heute genauso ungestraft Schaden anrichten wie handelsübliche Männer.“ Dem Gerücht, die CSU sei keine Radfahrer-Partei, trat Strauß mit einem Foto entgegen. Das zeigte Bernhard Gmehling auf der Elisenbrücke, wie er in einem Video für Radwege in Neuburg wirbt, während hinter ihm sein Wahlmobil steht – auf dem Radweg geparkt.

Für wen Benjamin Machel beim Starkbierfest der JU eine Schnapspfeife hatte

Zum Schluss verlieh Benjamin Strauß-Machel eine Ehrung: Die Schnapspfeife, gestiftet vom Ex-Ministerpräsidenten, wurden an drei Personen verteilt, die diese auch gleich zu leeren hatten. Stadtpressesprecher Bernhard Mahler erhielt die Auszeichnung für 25 Jahre im Öffentlichen Dienst und sein besonderes Engagement gegen die FCB-Sprayer. Fritz Goschenhofer kam in den Genuss der Ehrung, da er just am Tag des Bockbierfestes Geburtstag feierte. Und Lena Hausbeck schließlich war nicht nur die Frauenquote bei der Preisverleihung, sondern sie sei auch Antrieb für ihn, Strauß, sich auf den Weg nach Neuburg zu machen. Außerdem höre sie sich jeden Schmarrn an und bringe zuverlässig bei allen Gelegenheiten ihren Mann heim.

Benjamin Machel und sein Alter Ego Franz Josef Strauß (2. von rechts) zeichneten Bernhard Mahler (links), Lena Hausbeck und Fritz Goschenhofer (rechts) mit der Schnapspfeife des bayerischen Ministerpräsidenten aus. Bild: Manfred Dittenhofer

Strauß hätte sich gerne noch über den neuen Landrat Peter von der Grün ausgelassen, fand aber nichts. „Der hat nun ein Jahr nichts gemacht.“ Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sei der TSV 1860 der Region. Bei diesem Derblecker war der Franz Josef dann gänzlich raus aus dem Wahlkampf, denn der Landrat wird ja bekanntlich bei uns im Kreis dieses Mal nicht gewählt.