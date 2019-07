vor 28 Min.

Starke Frauen bei den Neuburger Barockkonzerten

Im Oktober debütiert Pomo d’Oro in Neuburg. Welche Stars im Kongregationssaal auftreten

Im Rahmen der diesjährigen Neuburger Barockkonzerte debütiert am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr das italienische Ensemble Pomo d’Oro zusammen mit der lettischen Sopranistin Inga Kalna im Kongregationssaal. Zu erleben sind selten gespielte Instrumentalwerke von Maddalena Lombardini-Sirmen und Antonio Vivaldi sowie Arien aus Opern von Georg Friedrich Händel.

Die Komponistin und Musikerin Maddalena Lombardini-Sirmen, die von 1745 bis 1818 lebte, gilt als erste Frau, die für Orchester schrieb. Ihre sechs Violinkonzerte op. 3 entstanden um 1770 und verraten noch den Einfluss ihres Lehrers Guiseppe Tartinis. Kein geringerer als Leopold Mozart zählte zu ihren Fans.

Das junge Ensemble „Il Pomo d’Oro“ zeichnet sich durch eine authentische, dynamische Interpretation von verschiedenen Opern und Instrumentalwerken aus den Bereichen Barock, Klassik und Belcanto aus. Die Musiker sind ausgewiesene Spezialisten und auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis. Gefördert von Donna Leon, der bekannten Krimiautorin und bekennenden Liebhaberin der alten Musik, gehören sie zu den Besten ihres Fachs. 2016 wurde das Ensemble mit einem Echo-Klassik in der Kategorie Konzerteinspielung Musik des 19. Jahrhunderts ausgezeichnet.

Inga Kalna studierte an der Musik-Akademie in Riga und an der Royal Academy of Music in London. In Lettland hat sie mehrere Preise gewonnen, in Großbritannien den Goldberg-Operatic-Prize und den Bruce-Millar-Memorial-Trust-Award. Sie wurde ins Ensemble der Hamburger Oper aufgenommen, gastierte bald auch an der Dutch-National-Opera Amsterdam, der Vlaamse-Opera in Belgien sowie an den Opernhäusern in Lausanne, Toulouse, Madrid, Barcelona und Berlin.

Zudem war sie an das Moskauer Bolschoi, zu den Salzburger Festspielen sowie nach Aix-en-Provence eingeladen. Mit Händels Alcina debütierte sie an der Opéra national in Paris, der weltberühmten Mailänder Scala und an der Wiener Staatsoper. Die CD-Einspielung von Händels „Rinaldo“ unter René Jacobs, in der Inga Kalna die Armida singt, wurde von den Kritikern der Zeitschrift „Opernwelt“ zur Opernaufnahme des Jahres 2003 gekürt. (nr)

Tickets für die Neuburger Barockkonzerte sind in der Tourist-Information Neuburg erhältlich oder per Telefon unter 08431/55240/-241 sowie per E-Mail unter tourist@neuburg-donau.de.

