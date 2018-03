vor 53 Min.

Starke Kinder und starke Eltern

Gesundheitsamt und Fachbereich „Hilfe gegen sexuelle Gewalt“ bestärken beim Informationsabend bei an der Grund- und Mittelschule Ehekirchen Erziehungskompetenz

Das Gesundheitsamt und der Fachbereich Hilfe gegen sexuelle Gewalt des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen waren auf Einladung des Elternbeirates zu Gast in der Grund- und Mittelschule Ehekirchen. Im Mittelpunkt des sehr gut besuchten Gesprächsabends für Eltern und Lehrern standen Informationen zur Aufklärung und zur Prävention von sexueller Gewalt.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für Aufklärung und woran erkennt man, wenn ein Kind Opfer von sexueller Gewalt wird? Gibt es eindeutige Zeichen dafür und wie kann man Kinder vor einem Übergriff schützen? Die zahlreichen Eingangsfragen der Eltern und Lehrer verdeutlichten die Unsicherheiten zum Thema. Johanna Ehm vom Gesundheitsamt und Sabine Wölfel von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien gingen ausführlich auf die Fragen ein. Dabei zeigten die Referentinnen zunächst die Bandbreite von sexuellen Übergriffen auf. Es sei wichtig, bereits kleinen Grenzverletzungen des Alltags, etwa nicht ausreden zu lassen oder den Weg zu verstellen, den Riegel vorzuschieben. Denn das könne bereits ein Versuch sein auszuloten, wie weit man gehen könne, so die Expertinnen. Kinder können sich nicht selbst schützen und benötigen daher im Elternhaus und in der Schule eine Atmosphäre, in der Beleidigungen und Grenzüberschreitungen körperlicher und verbaler Art nicht geduldet würden, betont Sabine Wölfel.

An dem Abend verdeutlichten die Referentinnen, dass ein Netzwerk zwischen Schule und regionalen Fachstellen wichtig sei, um Kindern in schwierigen Situationen zur Seite zu stehen. „Alle wissen, wo sie eine Breze kaufen können, wenn sie aber ernsthafte Probleme haben, fühlen sie sich oft alleine gelassen“, so Wölfel. Sie forderte Eltern und Lehrer auf, aufmerksam zuzuhören, wenn Kinder ihnen etwas anvertrauen möchten. „Im Schnitt nehmen betroffene Kinder sieben bis acht Anläufe, um bei Erwachsenen auf offene Ohren zu stoßen“, erklärte die Beraterin. Am besten geschützt vor Übergriffen oder sexuellem Missbrauch seien informierte und aufgeklärte Kinder. Sie müssten wissen, dass ihre Gefühle und Bedürfnisse von den Erwachsenen ernst genommen würden, damit sie sich trauten, das Thema anzusprechen, Grenzen zu ziehen und sich frühzeitig Hilfe zu holen. An die Verantwortung der Erwachsenen appellierte Johanna Ehm. „Starke Kinder brauchen starke Eltern. Wir wollen erreichen, dass Lehrer, Eltern und Fachkräfte sprach- und handlungsfähig werden. Dass sie nicht nur zuhören, sondern hinhören, Schweigen und Scham überwinden und mit Jungen und Mädchen über Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt sprechen können.“

Weitere Vorträge der beiden Referentinnen zum Thema Gewaltprävention finden für die Eltern der jeweiligen Kindergarten statt am Dienstag, 24. April, im Kindergarten Heilig Geist in Mühlried; am Mittwoch, 2. Mai, im Kindergarten St. Peter am Schwalbanger in Neuburg sowie am Mittwoch, 13. Juni, im Kindergarten St. Maximilian in Sandizell. (nr)

Kontakt Für niedrigschwellige Beratung und Hilfe für Kinder und Jugendliche gibt es die bundesweite, kostenfreie „Nummer gegen Kummer“ 116111. Hilfe und Beratung vor Ort bietet die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien am Landratsamt. Ansprechpartnerin ist Sabine Wölfel, Telefon 08431/1020. Fragen zur Sexualaufklärung und Prävention oder Anmeldung zu den Vorträgen nimmt im Gesundheitsamt Johanna Ehm entgegen, Telefon 08431/57508.