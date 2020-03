16:50 Uhr

Startschuss für die neue Kita in Rohrenfels

Plus In Rohrenfels wird eine neue Krippe gebaut, damit im Kindergarten mehr Platz ist. Was sich in der Einrichtung ändern wird und wann der Neubau fertig sein soll.

Von Claudia Stegmann

Die Männer im Blaumann machen gerade Pause. Seit zwei Wochen sind sie am Kindergarten in Rohrenfels zugange, wo derzeit ein Teil des Gebäudes abgerissen wird. Helm und Spaten haben sich jetzt jene Männer und Frauen zu eigen gemacht, die damit normalerweise nichts zu tun haben. Aber so ist das nun mal bei einem Spatenstich, wie auch Pfarrer Herbert Kohler am Dienstagnachmittag süffisant bemerkte. Ausgerechnet diejenigen, die bei einem Bauprojekt gewiss nicht in der Erde buddeln, werden auf den offiziellen Fotos mit der Schaufel abgebildet.

Getreu dieser Tradition wurde auch in Rohrenfels der Beginn der Bauarbeiten am neuen Kindergarten eingeläutet. Bis zum Herbst 2021 soll das eingeschossige Gebäude in Holzbauweise mit einem begrünten Dach fertig sein und zwei Krippengruppen, einen großen Speiseraum, eine Turnhalle und eine Garderobe beheimaten. Im jetzigen Kindergarten wird dann ausreichend Platz nur für Kindergartenkinder sein. Auch das alte Gebäude wird punktuell umgebaut, um es an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. So wird es im Kneipp-Kindergarten dann auch einen Kneippraum mit einem Wassertretbecken geben (der ist im Augenblick im Keller untergebracht), Galerien werden aufgelöst und die Dachfenster werden durch großzügige Dachgauben ersetzt. Rohrenfels wächst und braucht mehr Platz im Kindergarten Der Neubau war notwendig geworden, weil die Gemeinde Rohrenfels wächst – einerseits durch neue Bewohner, die in die neuen Baugebiete ziehen, andererseits aber auch durch mehr Geburten. „Im Augenblick haben wir um die 15 Geburten im Jahr“, sagte Bürgermeister Wigbert Kramer. Als er vor sechs Jahren sein Amt antrat, seien es noch um die neun Geburten pro Jahr gewesen. 107 Kinder wird der größere St.-Elisabeth-Kindergarten dann aufnehmen können. Momentan sind es noch 65. „Damit sind wir dann für die nächsten Jahre gut aufgestellt.“ Rund 3,5 Millionen Euro kostet die gesamte Baumaßnahme, gut die Hälfte wird vom Freistaat bezuschusst. Der Krippenanbau entsteht hinter dem jetzigen Kindergarten und wird direkt an das bestehende Gebäude angedockt. Durch den Neubau bietet sich auch die Gelegenheit, den Garten neu zu gestalten und an heutige Maßstäbe anzupassen.

