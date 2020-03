vor 4 Min.

Staustufe Bergheim: Zwei Tage wird halbseitig gesperrt

Achtung: Es drohen Staus! Donnerstag und Freitag wird die Bergheimer Staustufe wieder zum Nadelöhr. Warum und welche Tage noch betroffen sind.

Aufgrund des letztlich stark erhöhten Donaupegels hat sich der Terminplan für die Arbeiten an der Staustufe Bergheim verschoben. Wie das Landratsamt am Mittwoch unter Berufung auf die ausführende Firma mitteilte, wird eine halbseitige Sperrung der Brücke mit Ampelregelung für folgende Zeiten eingerichtet: 5. März bis 6. März, am 20. März, 6. April bis 9. April, 14. April bis 27. April.

In den übrigen Tagen ist die Brücke befahrbar, zum Schutz der Arbeiter wird eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 Stundenkilometer erfolgen. Im Anschluss werden Vollsperrungen voraussichtlich von 27. April bis 30. April und von 18. Mai bis 20. Mai erforderlich sein.

Fußgänger dürfen erst wieder ab Mai über die Bergheimer Staustufe

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Staustufe nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Fußgänger müssen noch bis Mittwoch, 20. Mai, warten, bis die Brücke wieder überquert werden kann. Für Radfahrer ist die Brücke während der oben genannten Zeiten gesperrt. Die Einrichtung eines Notwegs ist aufgrund fehlender Zu- und Abführungen nicht möglich. (nr)