Staustufe wird wieder gesperrt

Bei der Wehrrevision beginnt der zweite Bauabschnitt. Was das für die Verkehrsteilnehmer bedeutet

Die Wehrrevision an der Staustufe Bergheim geht in die nächste Runde. Wie die Betreiberfirma Uniper mitteilt, beginnen im August die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt. Damit kommt es zu den mittlerweile bereits gewohnten Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer und Stauungen vor der Donaubrücke in Neuburg. Voll- beziehungsweise halbseitige Sperrungen wird es im Zeitraum vom 17. August bis voraussichtlich 18. Dezember geben.

Um die Verkehrsbelastung für die Städte Neuburg und Ingolstadt so weit wie möglich zu reduzieren, erfolgt die Umleitungsempfehlung während der Vollsperrung einmal mehr über die Autobahn A9. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Das ausführende Unternehmen hält die Einschränkungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Die Sperrungen sind für folgende Termine geplant:

17. August., ab 8 Uhr, bis 30. August, 19 Uhr

31. August , ab 8 Uhr, bis 12. September, 17 Uhr

4. September, ab 8 Uhr, bis 5. September, 17 Uhr

16. September, ab 8 Uhr, bis 18. September, 14 Uhr

30. September, ab 8 Uhr, bis 2. Oktober, 14 Uhr

5. Oktober. bis 30. Oktober

9. November, ab 8 Uhr, bis 14. November bis 18 Uhr

30. November, ab 8 Uhr, bis 5. Dezember, bis gegen 19 Uhr

14. Dezember, ab 8 Uhr, bis 18. Dezember, bis 14 Uhr. (nr)