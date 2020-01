vor 22 Min.

Stellen Sie Ihre Fragen dem künftigen Oberbürgermeister

Zu einer Podiumsdiskussion lädt die Neuburger Rundschau am Mittwoch, 12. Februar, ins Neuburger Kolpinghaus.

In wenigen Wochen entscheidet sich, wer in den kommenden sechs Jahren Neuburg regiert. Die Neuburger Rundschau holt am 12. Februar die Bewerber auf die Bühne. Wie Sie sich daran aktiv beteiligen können

Von Fabian Kluge

Die Kommunalwahl ist die komplizierteste Wahl, die es in Bayern gibt. Im Landkreis bekommen die Stimmberechtigten gleich drei Wahlzettel – für die Wahl des (Ober)bürgermeisters, der Gemeinde- oder Stadträte sowie der Kreisräte. Auf jedem Stimmzettel variiert dabei auch noch die Anzahl der Kreuzchen, die man setzen darf.

Am einfachsten ist da noch die Wahl des neuen Rathauschefs. Sieben Politiker bewerben sich am 15. März um das Amt in Neuburg: der amtierende Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ( CSU), Gerhard Schoder (Grüne), Florian Herold (FW), Bernd Schneider ( SPD), Michael Wittmair ( Die Linke), Frank Thonig (WIND) sowie Gabriele Käsler (Die Partei). Die Partei hat noch bis kommenden Montag Zeit, die nötigen 190 Unterschriften zu sammeln, um ebenfalls zur Wahl zugelassen zu werden. WIND hat es bereits geschafft.

Damit sich die Wähler in Neuburg ein Bild von den Anwärtern machen können, veranstaltet die Neuburger Rundschau mit einem „Forum live“ am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion im Kolpinghaus.

Die Moderatoren Manfred Rinke, Redaktionsleiter der Neuburger Rundschau, und Redakteur Fabian Kluge unterhalten sich mit den OB-Kandidaten zu Themen, die die Stadt Neuburg, aber auch den Landkreis betreffen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Bewerber geht es in Vieraugengesprächen um konkrete politische Fragen und Inhalte.

Den Abschluss der Podiumsdiskussion bildet eine Diskussionsrunde mit allen Kandidaten. Und dafür brauchen wir Sie, liebe Leser. Wollen Sie einem der Kandidaten (oder auch allen) gerne eine spezielle Frage stellen, die sich bestenfalls auch noch konkret auf sein neues Aufgabenfeld, die Stadt Neuburg, bezieht? Dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Podiumsdiskussion“ an die Neuburger Rundschau. Die Adresse lautet:

redaktion@neuburger-rundschau.de

Soweit möglich werden die Fragen dem oder den Kandidaten gestellt. Beleidigende oder anonyme Fragen können nicht berücksichtigt werden. Die Namen der Fragesteller werden während der Podiumsdiskussion natürlich nicht genannt. Die Neuburger Rundschau behält sich vor, eine Vorauswahl der eingegangenen Fragen zu treffen.

Sollte die OB-Wahl am 15. März noch kein klares Ergebnis bringen, gibt es zwei Wochen später eine Stichwahl. (klu-)

Themen folgen