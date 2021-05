41 Jahre Lektorendienst in Klingsmoos: Auguste Schmid geht

Nach 41 Jahren im Lektorendienst überlässt Auguste Schmid aus Königsmoos das Feld nun Jüngeren. Die Pfarrei Klingsmoos hat sich bei ihr bedankt. Was war ihr schönstes Erlebnis in all den Jahren?

Nach über 41 Jahren im Lektorendienst wurde Auguste „Gusti“ Schmid von der Pfarrei St. Josef Klingsmoos verabschiedet. Begonnen hat alles mit Pfarrer Anton Wagner und endet nun mit Pfarrer Thomas. Dazwischen lagen nicht weniger als acht weitere Pfarrherren, bei denen sie die Lesungen mit klarer Stimme und viel Gefühl vorgetragen hat.

Verabschiedung von Auguste Schmid in der Pfarrei Klingsmoos: Das war ihr schönstes Erlebnis

Bei der Verabschiedung erinnerte sich Gusti Schmid an die Einweihung der neuen Kirche im Jahr 1980, bei der sie die Moderation übernehmen durfte. „Das war mein schönestes Erlebnis“, sagte sie. Neben ihrem Lektorendienst engagierte sie sich auch in anderen Bereichen. So stiftete und dekorierte sie jahrelang die Osterkerze. Außerdem war sie von 1974 bis 1990 im Pfarrgemeinderat tätig. „Bei zahlreichen Veranstaltungen hatten ihre Wortbeiträge viel Gewicht. Während ihrer Bürgermeisterzeit pflegte sie immer einen guten und verantwortungsbewussten Kontakt und Umgang von Kirche und Staat. Notwendige Zuschussanträge der Kirche wurden meist vom Gemeinderat positiv beschieden“, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei.

Pater Thomas Pendanam, der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung haben Gusti Schmid kürzlich mit einem herzlichen Vergelt’s Gott verabschiedet. Von der Diözese gab es eine Anstecknadel in Gold sowie eine Dankesurkunde, und Pfarrer Thomas überreichte im Namen der Pfarrgemeinde eine Orchidee. Dazu sagte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Alfons Mayr: „Ein Blumenstrauß verwelkt nach spätestens 14 Tagen. Aber wenn du diese Orchidee hegst und pflegst, so wie wir auch unseren Glauben hegen und pflegen müssen, wirst du lange Freude daran haben und dich beim Anblick an deine Zeit als Lektorin erinnern.“ (nr)

