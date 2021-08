Unfall in Stengelheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht in Stengelheim einen Motorradfahrer, es kommt zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall verletzt sich der Motorradfahrer schwer.

Schwer verletzt wurde am Sonntag gegen 16.30 Uhr ein 67-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Fahrer eines VW Golf in Stengelheim. Beim Linksabbiegen von der Kehrhofstraße in die Neuburger Straße übersah der Autofahrer laut Polizei die Honda des Rentners, der die Neuburger Straße in südliche Richtung befuhr.

Motorradfahrer bei Unfall in Stengelheim schwer verletzt

Der Motorradfahrer erlitt eine Fraktur des Unterschenkels und diverse Abschürfungen und Prellungen an beiden Armen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (nr)