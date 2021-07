Steppberg

vor 31 Min.

Abschied nach zwölf Jahren FF Steppberg: Kommandant Klarwein übergibt an Auernhammer

Plus Nach über zwölf Jahren als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg übergibt Peter Klarwein an seinen Nachfolger Thomas Auernhammer. Sein Abschied erweist sich als ein sehr emotionaler Moment.

Von Manfred Dittenhofer

Über zwölf Jahre lang war Peter Klarwein Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg. Davor bekleidete er genauso lang das Amt des stellvertretenden Kommandanten dieser Wehr. Zudem ist Klarwein Berufsfeuerwehrmann. Wer sein Leben so sehr der Brandbekämpfung und der Hilfe seiner Mitmenschen widmet, der geht nicht leichten Herzens. Und so richtig geht Klarwein auch nicht, denn er bleibt seiner Stepperger Wehr als Aktivposten erhalten. Der Abschied als Kommandant und die offizielle Übergabe an seinen frisch gewählten Nachfolger Thomas Auernhammer war für alle Beteiligten ein sehr emotionaler Moment.

