Verhaltene Bilanz: Soldatenverein aus Stepperg fast zwei Jahre ausgebremst

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Stepperg-Riedensheim-Hatzenhofen konnte wegen der Corona-Pandemie seit 2019 kaum Veranstaltungen durchführen. Dennoch kamen neue Mitglieder.

Die jüngste Jahresversammlung des Soldaten- und Kameradschaftsverein Stepperg-Riedensheim-Hatzenhofen fand im Kegelheim in Stepperg statt. Der Erste Vorsitzende Peter Haffa konnte zu dieser Veranstaltung neben 14 Mitgliedern auch den Bürgermeister der Marktgemeinde Rennertshofen, Georg Hirschbeck, als Ehrengast begrüßen.

In seinen Grußworten betonte Bürgermeister Hirschbeck die Wichtigkeit der Friedensarbeit im Allgemeinen und das Engagement gerade unserer Kameradschaft im Besonderen. Er würdigte die Arbeit des Vereins für den Frieden durch Wahren des Andenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Dadurch, dass coronabedingt die Jahresversammlung im vergangenen Jahr abgesagt und auch die diesjährige Versammlung vom Frühjahr in den Herbst verlegt werden musste, wurden die Rechenschaftsberichte für zwei Jahre, also 2019 und 2020 vorgetragen, in denen der Vorsitzende noch einmal die Aktivitäten zunächst des Jahres 2019 Revue passieren ließ. Dazu zählte die Teilnahme von zwei Kameraden an der Fahrt mit dem Kreisverband nach Verdun. Die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Marktkapelle Rennertshofen sowie dem 50-jährigen Bestehen des Verschönerungsvereins Stepperg.

Soldaten- und Kameradschaftsverein Stepperg blickt auf zwei ruhige Jahre zurück

Weiter wurden drei Kameraden Glückwünsche mit Präsenten zu ihren Jubiläen, wie Geburtstage und Goldener Hochzeit überbracht. Im Jahr 2019 konnte sich der Verein außerdem über einen Neueintritt freuen.

Der Verein führte in den Orten Stepperg, Riedensheim und Hatzenhofen die Haus- und Straßensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge durch, die insgesamt 979 Euro erbrachte und gestaltete die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal in Stepperg.

Nach diesen Ausführungen berichtete der Vorsitzende über das Jahr 2020. Durch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie waren nur wenige Aktivitäten möglich. So wurde die für März geplante Jahresversammlung abgesagt, es fanden auch keine weiteren Vorstandssitzungen statt. Zu klärende Angelegenheiten wurden telefonisch abgesprochen. Es erfolgten keinerlei Einladungen zu Veranstaltungen jedweder Art, da aufgrund der Pandemie fast alle Aktivitäten ruhten.

Trotz Corona-Bremse kommen neue Mitglieder zum Stepperger Soldatenverein

Das Totengedenken zum Volkstrauertag 2020 fand mit neun Kameraden mit der üblichen Unterstützung der Feuerwehren Stepperg, Riedensheim und Hatzenhofen vor dem Kriegerdenkmal in Stepperg statt.

Die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge wurden wegen der Corona-Pandemie mit Sammelbüchsen durchgeführt. Außerdem gratulierten die Kameraden zu einem 90. Geburtstag und drei 80. Geburtstagen. Als neues Mitglied konnte Josef Sillet jun. begrüßt werden. Die Todesfälle von sechs Kameraden des Vereins wurden mit einer Fahnenabordnung auf ihrem letzten Weg begleitet.

Im Anschluss an die Jahresrückschau legte der Kassier die Kassenberichte für die beiden Jahre getrennt vor. (nr)