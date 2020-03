Stichwahl ausgezählt: Gmehling ist weiterhin Neuburgs OB

Plus Während Gmehling die Corona-Krise managen muss, hat Herausforderer Schoder wieder Zeit für die Familie. Der bleibt für die Grünen die große politische Hoffnung.

Eigentlich war die Stichwahl um das Amt des Neuburger Oberbürgermeisters Sonntagabend schon gelaufen. Am Sieg von Amtsinhaber Bernhard Gmehling ( CSU) gegen Herausforderer Gerhard Schoder (Grüne) gab es rein rechnerisch nichts mehr zu rütteln. Dennoch mussten die Wahlhelfer in der Mittelschule Montagabend noch einmal ran. Denn für das vollständige vorläufige amtliche Endergebnis fehlte die Auszählung des letzten Stimmbezirks. Wie berichtet, mussten die Wahlhelfer die Briefwahlunterlagen, die erst nach Samstag 18 Uhr eingegangen waren, vorerst ungeöffnet liegen lassen, um eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Sonntagabend konnten deshalb nur 13 von 14 Stimmbezirken ausgezählt werden. Montag um 19.21 Uhr waren dann endlich alle 14.195 – zum ersten Mal in der Geschichte ausschließlich per Briefwahl abgegebenen – Stimmen ausgewertet: Bernhard Gmehling gewinnt mit 58,8 Prozent gegen Gerhard Schoder (41,2 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag bei 62,4 Prozent und damit um 10,8 Prozentpunkte höher als in der Hauptwahl, in der Gmehling 45,6 Prozent und Schoder 22,4 Prozent erreicht hatten. Dass die Wahlbeteiligung in der Stichwahl höher war, erklärt sich der OB so: „Es ist einfacher zuhause zu wählen.“ Wegen des Coronavirus waren allen Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen automatisch zugeschickt worden. „Vielleicht ist das ein Vorgehen, das man sich für die Zukunft überlegen könnte. Aber das zu entscheiden, ist nicht Aufgabe der Kommunen.“

Stichwahl: Neuburger vertrauen Gmehling in der Corona-Krise

Wegen der Corona-Krise hatte Bernhard Gmehling in den vergangenen zwei Wochen kaum Zeit, Wahlkampf zu betreiben. Trotzdem oder gerade wegen seiner Konzentration auf das Wesentliche in dieser Krise, schenkte ihm die Mehrheit der Neuburger ein viertes Mal ihr Vertrauen. Der mittlerweile 60-jährige Jurist ist seit 2002 im Amt. Auch in den kommenden Wochen werden den CSU-Mann wohl weniger parteipolitische Themen oder Großprojekte wie Campus und zweite Donaubrücke beschäftigen, sondern vielmehr die Bewältigung aller Probleme und Herausforderungen, die die Corona-Krise mit sich bringt.

Für Gerhard Schoder dürfte es künftig zumindest etwas ruhiger werden. Der vierfache Vater will zunächst „das Zeitkonto der Familie wieder auffüllen“, die er während des Wahlkampfs vernachlässigen musste. Auch beruflich will der 39-Jährige, der als selbstständiger Unternehmer in der IT-Branche tätig ist, wieder stärker anpacken. Wie er erzählt, müsse er nun Aufträge nacharbeiten, die er vorübergehend geschoben hatte. Und dann ist da ja noch Schoders Stadtrats- und Kreistagsmandat. Hier wolle er sich mit voller Energie einbringen, verspricht er.

Das Spielen kam während des Wahlkampfs zu kurz. Nun hat Gerhard Schoder wieder mehr Zeit für Frau und Kinder. Oberbürgermeister ist der Kandidat der Grünen zwar nicht geworden, aber er wird als Stadt- und Kreisrat aktiv sein. Bild: Schoder

Gerhard Schoder könnte den Fraktionsvorsitz der Grünen übernehmen

Die Kreisvorsitzende der Grünen, Karola Schwarz, und der langjährige Fraktionsvorsitzende in Stadtrat und Kreistag, Theo Walter, führen das gute Abschneiden Gerhard Schoders bei der Kommunalwahl 2020 im Wesentlichen auf zwei Dinge zurück: auf den Aufwind, den die Partei bundesweit erfährt, und der nun auch in den kleineren Städten angekommen ist, und auf die Persönlichkeit Schoders. Der 39-Jährige verbinde gleich mehrere Attribute, die viele Menschen ansprechen, sagt Walter: Schoder ist Selbstständiger, kennt aber auch die Sicht des Arbeitnehmers, er hat einige Jahre im Ausland gelebt, hat vier Kinder, ist eloquent und bringt das richtige Auftreten und angenehme Umgangsformen mit. Walter, der den Fraktionsvorsitz in der kommenden Legislaturperiode nicht länger übernehmen will, sieht in Schoder dafür einen geeigneten Nachfolger. Dies müssen die Grünen aber im April erst noch demokratisch beschließen. Auch müssen sie sich überlegen, wer für welchen Ausschuss und welches Referat in Frage kommt. Und Theo Walter denkt noch weiter: Seiner Ansicht nach hätten die Freien Wähler und die Grünen aufgrund des Wahlergebnisses und der Sitzverteilung im Stadtrat durchaus eine Chance auf die Posten des zweiten und dritten Bürgermeisters. Diese werden vom Stadtrat in der konstituierenden Sitzung im Mai gewählt – wenn sich der Stadtrat dann schon wieder persönlich treffen kann. Die parteiliche und überparteiliche Zusammenarbeit gestalte sich durch das Kontaktverbot in der Corona-Krise sehr schwierig, findet Schwarz. Der Diskurs komme zu kurz, wenn der Austausch nur per Telefon oder Videokonferenz erfolge.

Gerhard Schoder ist Theo Walters große Hoffnung für die Kommunalwahl 2026. Walter findet es gut, wenn Schoder sich als Stadtrat jetzt erst einmal anschauen kann, wie die politische Arbeit funktioniert. Bernhard Gmehling habe beim ersten Versuch 1996 schließlich auch gegen den damaligen Amtsinhaber Hans Günter Huniar verloren. Und sechs Jahre später...

