27.03.2020

Stichwahl in Neuburg: Gmehling bleibt Oberbürgermeister

Plus Auch wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren, zeichnete sich das Endergebnis am Sonntag bereits ab. Gmehling ist wohl weiter OB in Neuburg, Schoder erzielt achtbaren Erfolg.

Von Dorothee Pfaffel

Es war eine Wahl, wie es sie so noch nie gab. Und das gleich in mehrerlei Hinsicht: Zum allerersten Mal schaffte es ein Kandidat der Grünen in Neuburg in die Stichwahl. Zum allerersten Mal durften die Neuburger ausschließlich per Brief abstimmen. Und zum allerersten Mal wird das vorläufige amtliche Endergebnis nicht am Wahlabend selbst, sondern erst am Montag feststehen. Sonntagabend – nachdem alle Wahlzettel, die bis Samstag 18 Uhr eingegangen waren, ausgezählt waren – zeichnete sich allerdings schon ab, wie das Duell zwischen dem amtierenden Oberbürgermeister der Stadt Neuburg, CSU-Mann Bernhard Gmehling, und seinem Herausforderer, Gerhard Schoder von den Grünen, ausgehen wird:

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Bernhard Gmehling ist seit 18 Jahren Oberbürgermeister von Neuburg Gmehling, der seit 18 Jahren an der Stadtspitze steht, wird wohl weitere sechs Jahre im Amt bleiben. Stand Sonntagabend 19.40 Uhr – 13 von 14 Stimmbezirke waren ausgezählt – hat er sich mit 59,1 Prozent gegen seinen Kontrahenten (40,9 Prozent) durchgesetzt. Es finden keine öffentlichen Wahlpartys und Ergebnispräsentationen statt in Zeiten von Corona. Trotzdem brennt im Neuburger Rathaus Sonntagabend Licht. Bernhard Gmehling verfolgt dort die Stichwahl, empfängt die Presse im gebotenen Sicherheitsabstand. Mit den rund 59 Prozent ist er zufrieden. Das sei für ihn ein „normales Ergebnis“, sagt er. Er hatte keine 80 Prozent erwartet. „Wenn man 18 Jahre im Amt ist, kann man nicht nur Entscheidungen treffen, die allen gefallen“, erklärt der amtierende und voraussichtlich auch neue Oberbürgermeister. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. OB Gmehling: "Krisensituationen sind für den Amtsinhaber immer besser" Ob die Corona-Krise ihm, dem Erfahrenen, in die Hände gespielt habe? Gmehling: „Krisensituationen sind für den Amtsinhaber immer besser, aber ich glaube nicht, dass das entscheidend war.“ Ob er Lehren aus dem guten Abschneiden Schoders ziehe, grüne Themen künftig auf seiner Agenda weiter nach oben rutschten? „Ich habe eine makellose Bilanz in Sachen Umwelt“, verteidigt Gmehling seine bisherige Politik, und nennt als Beispiel die Nahwärme, die er umgesetzt habe. OB-Kandidat Gerhard Schoder sprechen wir nur telefonisch. Unser Anruf erreicht den 39-Jährigen zuhause. Er habe gerade Pizza mit seiner Familie gegessen und die Auszählung der Stimmen mit Frau und Kindern am Sofa verfolgt, erzählt er. Schoder ist stolz auf das Ergebnis. „In sieben Monaten von 0 auf 40,9 Prozent – das ist beachtlich.“ Statt der Niederlage hinterherzutrauern freue er sich darauf, Neuburg als Stadtrat nach vorne zu bingen. Nach Stichwahl in Neuburg gilt es, die Corona-Krise zu bewältigen Nach vorne bringen – das bedeutet jetzt erst einmal die Corona-Krise zu bewältigen, sind sich Schoder und Gmehling einig. Parteipolitik dürfe dabei keine Rolle spielen, man müsse gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und die lokale Wirtschaft nach der Krise wieder aufzubauen. „Ich will mich hier konstruktiv und energiereich einbringen“, verspricht Schoder. Im zweiten Wahlgang setzte sich Bernhard Gmehling (rechts) gegen seinen Kontrahenten Gerhard Schoder durch. Bild: Gloria Geissler (Archiv) Abgesehen von Corona dürfte es Bernhard Gmehling, wenn er dann als OB amtlich bestätigt ist, künftig schwerer haben mit dem Regieren. Denn in der kommenden Legislaturperiode sind im Neuburger Stadtrat sieben Parteien vertreten – so viele wie noch nie. Die CSU hatte zwar auch in der aktuellen Periode schon keine Mehrheit mehr, doch bei der Kommunalwahl 2020 hat sie noch weitere Mandate eingebüßt. „Ich bin nicht überzeugt, dass diese Zersplitterung insgesamt gut ist für die Führung der Stadt“, meint Gmehling. Aber der Wähler hat entschieden. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag (Stand Sonntagabend) bei 59 Prozent und damit höher als Mitte März (51,6 Prozent). Am Montag ab 18 Uhr werden nun noch die letzten Stimmen ausgezählt: alle Briefwahlunterlagen, die die Wahlhelfer wegen der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus noch nicht öffnen durften. Zwischen 1500 und 2000 seien das noch, schätzt Rechtsdirektor Ralf Rick. Beide OB-Kandidaten sagten Sonntagabend, dass diese Stimmen das Wahlergebnis nicht mehr grundlegend ändern könnten. Stichwahl 2020: Lesen Sie dazu auch unseren Live-Blog.

Themen folgen