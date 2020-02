vor 28 Min.

Stilbildend

Kenny Washington und Marc Copland sind am Wochenende auf der Birdland-Bühne zu sehen

Dieses Wochenende werden im Neuburger Jazzclub die Amerikaner den Ton angeben. Der Sänger Kenny Washington wird am Freitag mit seinem aktuellen Quartett auf der Bühne des Hofapothekenkellers stehen. Für dieses Konzert gibt es nur noch Stehplätze. Am Samstag kommt der Pianist Marc Copland mit seinem Trio wieder einmal nach Neuburg.

Aufgewachsen in New Orleans, der Wiege des Jazz, erprobte Kenny Washington sein Organ erstmals als Gospel-Sänger in einer baptistischen Kirche. Nach dem Studium begleitete er unter anderem Ravi Coltrane, Roy Nathanson, Elvis Costello und Debbie Harry. Seine Stimme, die wie ein Brennglas die Ingredienzien des Swing, des Blues, des Pop, der Ballade und des Scat bündelt, begeisterte sogar Altmeister Mark Murphy. Der „Superman der Bay-Area-Jazzszene“ (San Francisco Chronicle) beherrscht die klassischen Gesangsstile von Ella Fitzgerald bis Sarah Vaughan und reichert sie mit Klangfarben von Stevie Wonder bis Donny Hathaway an. Dass Washington, der wieder von dem Pianisten Paul Kirby, dem deutschen Bassisten Martin Zenker und dem Drummer Kim Minchan begleitet wird, dabei auch Soul-Evergreens wie „Sitting on the Dock of the Bay“ von Otis Redding oder Hardbop-Klassiker wie „Moanin?“ zum Besten gibt, gehört zu den vielen Überraschungen an diesem ganz speziellen Abend.

Wer Musik macht, der muss sich darin wohlfühlen. Keine Kompromisse, keine Kopien. Gerade im Jazz, dem Genre mit der größtmöglichen Freiheit, besitzt sie immer eine individuelle Note. Für einen stilbildenden Pianisten wie Marc Copland stellt dies sowieso die elementare Grundlage seines Schaffens dar. Gerade weil der 71-jährige New Yorker und immer wieder gerne gesehene Birdland-Gast nie den leichten Weg vorzog und stets seiner Linie treu blieb, gehört er heute zu den bedeutendsten Vertretern seines Faches. Hochsensibel, von jeder Regung seiner Umwelt beeinflusst: Augenkontakt, Körpersprache, Schwingungen, Stimmungen, Gerüche, Atmosphären, Lachen oder Zorn, Wärme oder Kälte, Harmonie oder Dissonanz. Dass sich Copland und seine Freunde Drew Gress und Joey Baron diesmal einige Gassenhauer der anspruchsvollen Popmusik zu Gemüte führen, überrascht nur auf den ersten Blick. Die Art, wie der Ausnahmepianist Themen wie „Cantaloupe Island“ oder die Beatles-Miniatur „And I love her“ unspektakulär seziert, analysiert und wieder zusammenbaut, das sucht ihresgleichen. Ein abermals unvergessliches Klangerlebnis – am Samstag im Neuburger Jazzclub Birdland. (nr)

Tickets gibt es telefonisch unter 08431 41233, per Fax 08431 46387, übers Internet www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.