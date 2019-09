00:32 Uhr

Straß-Mooser Feuerwehrnachwuchs bildet sich weiter

Bei der Jugendleistungsprüfung beweisen zehn junge Feuerwehrmänner und -frauen ihr Können

Vier Wochen übte die Jugendfeuerwehr Straß-Moos fleißig in Theorie und Praxis, bis der große Tag zur Abnahme der Jugendleistungsprüfung gekommen war. Nach den in Bayern geltenden Richtlinien werden von den Feuerwehranwärtern, die noch nicht 18 Jahre alt sind, Grundkenntnisse des Feuerwehrhandwerks abgefragt. So müssen neben einem schriftlichen Test mehrere praktische Übungen absolviert werden, die teilweise alleine sowie zu zweit (im Trupp) geprüft werden. Hierzu gehören zum Beispiel verschiedene Knoten und Stiche, das richtige Ausrollen und Kuppeln eines C-Schlauchs, Zielwurf einer Feuerwehrleine, Kuppeln von Saugschläuchen oder das Zielspritzen mit einer Kübelspritze. Um dem späteren Ernstfall gerecht zu werden, mussten alle Aufgaben innerhalb eines bestimmten Zeitlimits erfüllt werden.

Unter den prüfenden Augen der Schiedsrichter Gerhard Lang (Kommandant der Feuerwehr Erlbach), Christian Haas (stellvertretender Kreisjugendwart) und Matthias Hentschel (Ehren-Kreisbrandmeister) wurden die Übungen sehr diszipliniert und konzentriert durchgeführt. Zahlreiche Besucher verfolgten interessiert das Geschehen. Die Prüfung bestanden: Anna Beltz, Vera Berger, Tim Dachwitz, Eric Sauer, Ludwig Geiger, Valentin Hübner, Christina Kugler, Anna-Lena Meier, Pauline Schneider und Alexander Scholz. Kommandant Winfried Ehni blickt mit großem Stolz auf seinen Feuerwehr-Nachwuchs, der zu den am stärksten besetzten Jugendfeuerwehren im Landkreis gehört.

Der 2. Bürgermeister der Marktgemeinde Burgheim, Peter Specht, bemerkte lobend: „Die Feuerwehr ist unsere Lebensversicherung. Und ihr seid der Grundstock dazu!“ Er bedankte sich bei den Absolventen für ihren Übungsfleiß, aber auch bei den Ausbildern der Freiwilligen Feuerwehr Straß-Moos und besonders bei den Schiedsrichtern.

Kreisjugendwart Haas verlieh das bayerische Jugendleistungsabzeichen, das den Höhepunkt der Arbeit in der Jugendfeuerwehr darstellt. Er bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern und den Ausbildern, dem Jugendwart-Team Niklas Werner und Lena Berger mit ihren Helfern. Besonders freute er sich, dass mit Christina Kugler und Vera Berger zwei junge Damen die Prüfung mit null Fehlern bestanden haben.

Die Marktgemeinde Burgheim gab zur Belohnung noch eine Brotzeit aus, die sich die Jung-Feuerwehrleute redlich verdient hatten.

Michael Schneider

