00:33 Uhr

Straßen rund um Audi gesperrt

An der Ostumgehung Etting wird weitergebaut. Was das für Autofahrer bedeutet

Der dritte Bauabschnitt der Ostumgehung Etting wird in den kommenden Wochen fertig gestellt. Teilweise kommt es dabei zu Sperrungen rund ums Audi-Werk.

In einer ersten Phase wird im Bereich der Kreuzung IN 20/Ettinger Straße/Kipfenberger Straße bis zum Umspannwerk südlich des Audi-Parkhauses die Binderschicht eingebaut. Zu Einschränkungen kommt es in der ersten Woche für Autofahrer, die aus Richtung Süden nach rechts ins Parkhaus T39 abbiegen wollen: Die Spur wird von 16. bis 20. April komplett gesperrt. Die Zufahrt aus Etting ins Parkhaus T39 ist frei, allerdings muss hier kurzfristig mit Behinderungen gerechnet werden. In der zweiten Woche (22. bis 26. April) sind wieder alle Fahrspuren nutzbar. Zu weiteren Einschränkungen kommt es ab Freitag, 27. April, 13 Uhr. Bis Sonntag, 29. April, 22 Uhr, wird der Kreuzungsbereich IN 20/Kipfenberger Straße gesperrt, das heißt, der Verkehr nach beziehunsgweise aus Etting wird umgeleitet. In den darauffolgenden Wochen werden dann die Ampeln, die Verkehrsinseln und die Querung für die Fußgänger und Radfahrer im Bereich der August-Horch-Straße fertig gestellt.

Nach diesen Arbeiten wird der Deckenbau im gesamten Bauabschnitt 3 der Ostumgehung Etting in Angriff genommen. Die Strecke wird dafür in zwei Abschnitte geteilt.

Der erste Abschnitt beginnt beim Audi-Gebäude T3 und geht bis zum Kreuzungsbereich IN 20/Kipfenberger Straße. Bei dieser Sperrung ist die Fahrtrichtung Etting/Ingolstadt befahrbar. Dieser Abschnitt wird am verlängerten Fronleichnams-Wochenende ab Mittwoch, 30. Mai, 19 Uhr, bis Sonntag, 3. Juni, 22 Uhr, komplett gesperrt,

Der zweite Abschnitt geht von der Kreuzung IN 20/Kipfenberger Straße bis zum Bauende des dritten Bauabschnitts südlich des Umspannwerks. Dabei ist die Fahrtrichtung Etting – Ingolstadt von Freitag, 15. Juni, 15 Uhr, bis Sonntag, 17. Juni 22 Uhr, gesperrt, die Fahrtrichtung Etting – Audi – Autobahn ist offen. (nr)